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Fechas listas para el inicio de las pretemporadas de los equipos en Honduras

El campeón Nacional y los Lobos serán los primeros en iniciar los trabajos previo al Apertura 2026.

Fechas listas para el inicio de las pretemporadas de los equipos en Honduras

La mayoría de los equipos de la Liga Nacional comenzarán sus pretemporadas el lunes 22 de junio,
13 de junio de 2026 a las 14:04

La Copa del Mundo de United 2026 está en su auge, pero los equipos de la Liga Nacional de Honduras tienen claros sus objetivos y por eso ya planifican sus pretemporadas.

Clubes como: Motagua, Marathón y Olimpia deberán exigirse al doble porque en este segundo semestre de 2026 tendrán mayor competencia de lo habitual.

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Otros en su caso intentarán medirse a una final, liguilla o dejar un buen colchón de puntos para la tabla general.

La ambición El campeón nacional es muy grande y es por eso que serán los primeros que iniciarán los trabajos precompetitivos.

El domingo 14 de junio sus jugadores iniciarán los trabajos pre competitivos y el lunes se comenzarán a poner en condición física.

La UPNFM también comenzará su actividad el próximo lunes, mientras que la gran mayoría (Real España, Marathón, Olimpia, Olancho FC, CD Choloma, Juticalpa y el recién ascendido Estrella Roja) arrancan trabajos el lunes 22 de junio.

Los últimos en comenzar pretemporada son Génesis FC y el Platense.

El torneo Apertura 2026 iniciará entre el 24 y 26 de julio y los clubes deben estar en tono para la travesía que se les viene.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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