Rechazó a un crack del Real Madrid que brilló en el Mundial: ahora se lamenta

Una conductora polaca que reside en Francia se arrepiente de haber rechazado a una de las estrella del Real Madrid que destacó en el Mundial 2026 con su selección.
Polska Ssoukali es una influencer polaca y ex-creadora de contenido en OnlyFans que se hizo famosa por su participación como cronista en programas de televisión de Francia y que durante los últimos días reveló que rechazó a uno de los mejores futbolistas de la actualidad.
Destacando por su fuerte personalidad y franqueza, la modelo de 27 años afirma que un crack del Real Madrid que brilló en la Copa del Mundo 2026 le enviaba mensajes privados por Instagram hace un tiempo.
La hermosa conductora de televisión, que cuenta con más de 400 mil seguidores en las redes sociales, publicó esta confesión a través de su Snapchat junto a la foto del jugador que intentó conquistarla en el pasado.
De acuerdo con Polska, Jude Bellingham tuvo el deseo de conocerla y la contactaba con mensajes privados en Instagram. Ella afirma que el mediocampista reaccionaba a sus historias cuando todavía pertenecía al Borussia Dortmund.
Bellingham brilló de manera excepcional en el Mundial con la selección inglesa, estableciendo un récord histórico. Se convirtió en el primer jugador de 'Los Tres Leones' en marcar siete tantos en una misma edición del torneo.
El volante de 23 años destacó con un doblete ante México en octavos de final, otro doblete frente a Noruega en cuartos y un gol en el vibrante duelo por el tercer puesto contra Francia (victoria 6-4).
Bellingham fue pieza fundamental en el esquema táctico de Thomas Tuchel, aportando tanto en la generación de juego como en labores defensivas a lo largo de los ocho partidos que disputó en el certamen.
Pero antes de que viviera todo esto, el británico intentó conocer a Polska cuando aún militaba en el Dortmund antes de dar el salto al Real Madrid en 2023. Sin embargo, la comunicadora no le interesó en su momento y ahora parece estar arrepentida.
De hecho, la polaca mantiene capturas de las veces que Bellingham la contactaba en Instagram, ya sea con emojis o mensajes que llevaban toda la intención de una cita. No obstante, ella nunca le dio 'luz verde'.
Ahora que Bellingham brilló en el Mundial y es una de las estrellas del Real Madrid, Polska reconoce que se arrepiente de haberlo ignorado. "El rechazo menos rentable de mi vida", expresó por Snapchat.
Tras verse envuelta en especulaciones que sugerían mantener un romance secreto, ella misma tuvo que salir a dar declaraciones en sus plataformas para aclarar que nunca salieron y que el acercamiento solo quedó en un intento de contacto en redes por parte del jugador.
Polska dijo en público que se arrepiente profundamente de haber rechazado a Bellingham hace unos años, viendo el gigantesco éxito, fama mundial y estatus millonario que ha alcanzado el mediocampista.
En una ocasión, la modelo reveló que gana alrededor de 20.000 euros al mes gracias a las redes sociales. Pero esa cifra palidece en comparación con los impresionantes ingresos de Jude, que tendría un salario base en el Real Madrid que ronda los 400.000 euros brutos semanales.
La conductora ganó gran notoriedad en Twitter e Instagram gracias a su sinceridad sin filtros al hablar de temas considerados tabú. Ahora es tendencia por confesar que se dio el gusto de rechazar al jugador inglés.
Actualmente, Bellingham comparte una relación sentimental con la modelo e influencer estadounidense, Ashlyn Castro.
La pareja comenzó a salir a finales de 2024 y ha acaparado atención mediática tras acompañarle de cerca durante los partidos.