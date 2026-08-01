Giro inesperado en el Real Madrid, sorpresivo 9 del Barcelona y Vozinha decide

Movido sábado en el mercado. Se han anunciado varios fichajes oficiales y Real Madrid ha sufrido un giro inesperado con uno de los jugadores que pretende y Barcelona sorprende con un 9 que nadie esperaba.
El PSG ata a Maghnes Akilouche por 50 'kilos'. El club parisino cerró el fichaje del extremo francés procedente del AS Mónaco a cambio de 50 millones de euros. Según el periodista Fabrizio Romano, el jugador pasará reconocimiento médico la próxima semana y firmará un contrato a largo plazo hasta 2031.
La alternativa del Barça en ataque. Vangelis Pavlidis gana enteros en la agenda culé para reforzar la delantera ante las complicaciones para fichar a Julián Álvarez. Según informa Foot Mercato, el atacante griego del Benfica se perfila como una opción real para la directiva azulgrana en este mercado de traspasos.
El Eintracht apunta su medular con Raphael Onyedika. El conjunto alemán alcanzó un acuerdo total con el Brujas para traspasar al centrocampista nigeriano por 9 millones de euros más variables. Tal como adelanta Sky Sports, el futbolista pasará revisión médica en las próximas horas para firmar hasta 2031.
El Newcastle refuerza la portería con Hornicek. Las 'Urracas' hicieron efectiva la cláusula de rescisión del arquero tras desembolsar 25 millones de libras al Sporting de Braga. Según dio a conocer Fabrizio Romano, el prometedor guardameta checo de 24 años dará el salto a la Premier League.
Luz verde de Mika Godts para fichar por el PSG. El joven extremo belga dio el visto bueno al proyecto parisino y aceptará sus condiciones salariales si hay acuerdo entre clubes. Conforme a la información de Fabrizio Romano, el Ajax exige cerca de 60 millones de euros para liberar a su perla.
Bloqueo entre el Leipzig y el Real Madrid por Yan Diomandé. Las negociaciones entre ambos clubes están frías a la espera de que los alemanes respondan a la última oferta por su extremo. Según revela Sky Sport, el futbolista insiste en vestir de blanco y espera una resolución definitiva a lo largo del día de hoy. Un giro inesperado.
Vozinha cambia a Chile por Marruecos. Pese a que el técnico de Colo-Colo daba por hecha su llegada a Chile, el veterano portero caboverdiano de 40 años dio un giro radical a su futuro. Según 433, el guardameta negocia actualmente los últimos detalles para incorporarse al RS Berkane marroquí.
El Schalke 04 tienta a Facundo Buonanotte. El atacante argentino no continuará en el Brighton este verano y ya cuenta con una propuesta formal del Schalke 04 alemán. De acuerdo con Fabrizio Romano, varios clubes de la Premier League y de LaLiga también siguen de cerca sus pasos.
Péter Gulácsi a un paso de llegar al Villarreal. El guardameta quedó fuera de la convocatoria del RB Leipzig para evitar riesgos ante su inminente traspaso. Según publica Sky Sport Alemania, el portero húngaro tiene muy avanzadas las conversaciones para convertirse en nuevo jugador del 'Submarino Amarillo'.
El Chelsea blindará el contrato de Joao Pedro. Los 'Blues' premiarán el gran rendimiento del delantero brasileño con un incremento salarial y una extensión de su contrato. Según informa The Athletic, la directiva busca asegurar el futuro del atacante tras haber pagado más de 50 millones de libras el verano pasado.
Acuerdo verbal entre Inter y Tottenham por Cristian 'Cuti' Romero. El central argentino está muy cerca de desembarcar en la Serie A a cambio de 40 millones de euros. Según ESPN Argentina, el Inter de Milán ya cerró el trato con los ingleses para terminar de apuntalar su zaga defensiva.
Álvaro Arbeloa quiere pescar a Thiago Pitarch para el Fulham El canterano madridista se convirtió en el gran objetivo del DT español para reforzar la medular del Fulham. Tras las incorporaciones de Gonzalo y Palacios, el técnico español insiste en reclutar a una tercera joya de Valdebebas.
El PSG acelera las negociaciones por Ferran Torres. La directiva parisina iniciará conversaciones directas con el FC Barcelona la próxima semana para abordar la compra del delantero español. Tras su destacada actuación mundialista, el ariete azulgrana se convirtió en la máxima prioridad ofensiva del conjunto francés.
Antonio Silva firma oficialmente con el Bournemouth. El prometedor central portugués de 22 años llega a la Premier League procedente del Benfica tras un traspaso cercano a los 25 millones de euros. Los 'Cherries' cerraron el fichaje para cubrir la vacante que dejó la salida del argentino Marcos Senesi.
Mohamed Salah se acerca al Trabzonspor turco. El futuro del egipcio de dio un giro inesperado al enfriarse su llegada al Besiktas tras romper las negociaciones contractuales. Según apunta Santi Aouna, el agente del 'MoMo' tiene muy encarrilado un acuerdo para firmar.
El Valencia pregunta por la cesión de Franco Mastantuono. El conjunto 'ché' consultó al Real Madrid sobre la disponibilidad del argentino quien saldrá cedido este mercado para sumar minutos. Según el periodista Héctor Gómez, la operación es compleja pero sitúa al Valencia en la carrera por la joya.
El Arsenal, a punto de fichar a Bruno Guimaraes. Los 'Gunners' ultiman los detalles con el Newcastle para cerrar la incorporación del mediocampista brasileño por unos 80 millones de euros. Según el periodista Matteo Moretto, el acuerdo se formalizará en breve para reforzar la plantilla de Mikel Arteta.
El Chelsea insiste por el lateral Pep Chavarría. El conjunto dirigido por Xabi Alonso subió la oferta económica para convencer al Rayo Vallecano de traspasar a su defensa. De acuerdo con Fabrizio Romano, las negociaciones se encuentran abiertas para intentar cerrar el acuerdo cuanto antes.
Horas decisivas para definir el futuro de Vinicius. El extremo brasileño se reunirá con la directiva blanca para decidir entre renovar contrato, salir libre en 2027 o ser vendido al Arsenal. Según The Athletic, el futbolista rebajaría sus pretensiones salariales, aunque las primas de renovación distancian a las partes.
Christian Norgaard prepara su desembarco en el Everton El centrocampista danés se convertirá en la primera salida del Arsenal para equilibrar las cuentas del club. El jugador ultiman los detalles de su traspaso al Everton por una cifra cercana a los 7 millones de euros.
Danny Welbeck refuerza el ataque del Chelsea. El experimentado delantero inglés firmó contrato por dos temporadas con el conjunto londinense tras dejar las filas del Brighton. El ariete veterano llega para aportar liderazgo al vestuario de Xabi Alonso, a la espera de definir la llegada de Jordan Henderson.
El Brentford revienta el mercado con Mamadou Sangaré. El club inglés concretó el fichaje más caro de su historia tras desembolsar 45 millones de euros al Lens por el centrocampista maliense. Con 24 años, el talentoso pivote da el salto a la Premier League tras salir campeón de la Copa de Francia.