Polémica con Messi: recogen firmas para quitarle un premio luego del Mundial 2026

Revelan que estarían recogiendo firmas para quitarle un premio que Messi ganó y toda la polémica se desató luego del Mundial 2026: esto es lo que informan.
El capitán de Argentina sigue acaparando titulares por todo lo ocurrido durante el torneo y por las repercusiones que dejó su actuación dentro y fuera del terreno de juego.
El astro argentino estuvo muy cerca de hacer historia al conquistar un segundo Mundial consecutivo con la Albiceleste, pero el sueño del bicampeonato se desvaneció tras la derrota por 1-0 frente a España en una dramática final disputada en el MetLife Stadium.
A pesar del revés, Messi volvió a ser uno de los grandes protagonistas del campeonato.
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue dejando secuelas entre los aficionados
Mientras algunos continúan reconociendo su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, en España surgió una campaña que ha generado un intenso debate y que busca retirarle uno de los reconocimientos más prestigiosos concedidos al rosarino.
Aunque la selección española conquistó el título, parte de la afición considera que algunos episodios protagonizados por Lionel Messi durante el torneo no fueron acordes con los valores deportivos.
A raíz de ello, comenzaron a surgir iniciativas en Change.org, una de las plataformas más populares para la recolección de firmas digitales. En los días posteriores a la final se han creado peticiones relacionadas con el delantero argentino Leo Messi.
El principal objetivo de estas campañas es solicitar que se le retire a Messi el Premio Princesa de Asturias, una distinción que le fue concedida el pasado 3 de junio, antes del inicio del Mundial.
Una de las peticiones ya superó las 1,500 firmas y continúa sumando apoyos. En ella, los promotores piden a la Fundación Princesa de Asturias revisar la concesión del galardón para, según argumentan, preservar el prestigio y los valores que representa esta distinción.
Quienes respaldan la iniciativa sostienen que el capitán argentino no reflejó durante el Mundial los principios de respeto, deportividad y juego limpio que, a su juicio, debe representar un ganador del Premio Princesa de Asturias.
Entre los argumentos expuestos en la petición aparecen dos acciones concretas protagonizadas por Messi durante la final: el reclamo para que el español Marc Cucurella fuera expulsado tras llevarse la mano a la boca y el hecho de no acercarse a pedir disculpas a Mikel Merino después de golpearlo accidentalmente con un balón tras un disparo.
Las campañas han sido lanzadas a través de la plataforma Change.org y argumentan que el capitán de la Selección Argentina exhibió una conducta antideportiva e irrespetuosa durante el partido contra España, que se jugó el pasado domingo 19 de julio.
Las peticiones también mencionan la actitud de toda la delegación de argentina durante la entrega de la Copa del Mundo a España y los altercados registrados tras el partido.
El pasado 3 de junio, se le dio el Princesa de Asturias de los Deporte 2026 a Lionel Messi por su trayectoria y labor solidaria. En su momento, el jurado señaló que le daban el premio, entre otras cosas, porque: Messi, “el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.
Pese a la controversia, la concesión del Premio Princesa de Asturias se mantiene sin cambios
Messi fue anunciado como ganador el pasado 3 de junio y, salvo una decisión inesperada, recibirá el reconocimiento durante la ceremonia prevista para octubre, cuya fecha oficial aún no ha sido confirmada.
De momento, la Fundación Princesa de Asturias no se ha pronunciado sobre las demandas de los usuarios de Change.org, mientras la investigación de la FIFA sobre los altercados sigue su curso.