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Con dos sorpresas: así fue el entreno de Olimpia previo al debut en Liga Nacional

El conjunto melenudo se prepara a todo vapor para debutar con pie derecho en la Liga Nacional: dos futbolistas regresan.

31 de julio de 2026 a las 10:00
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Con dos futbolistas de regreso: así fue el entreno de Olimpia previo a su debut ante Lobos UPNFM en el Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

 FOTOS: Estalin Irías
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Olimpia ha entrenado este viernes a puerta abierta durante unos minutos para los medios de comunicación previo a su debut en el Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
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El conjunto melenudo viene de ganar su primer partido en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 ante el Mixco de Guatemala y buscan comenzar con pie derecho en el torneo liguero.
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Una de las grandes novedades en el entrenamiento fue que Jorge Álvarez regresó y busca acelerar su regreso a las canchas para pelear un cupo en el 11 titular de Eduardo Espinel.
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Otro de los que sorprendió fue Kilmar Peña, quien se lesionó durante la pretemporada y buscar estar en óptimas condiciones lo más pronto posible para hacer su debut oficial con la camisa de los merengues.
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En esta fotografía se aprecia que Jorge Álvarez entrenó con un vendaje en pierna izquierda por la lesión que sufrió, pero se miró muy positivo en el calentamiento del León.
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Yustin Arboleda era uno de los más activos que se apreciaba en los minutos de entreno a puerta abierta que tuvo el equipo de Eduardo Espinel.
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Jorge Álvarez y Michaell Chirinos entrenaron a todo vapor para llegar a tono al debut de Olimpia en el Apertura 2026 que será el próximo domingo.
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Cabe recordar que los Leones ya ganaron el primer título de la temporada luego de derrotar a Motagua en la Supercopa de Honduras por un gol de diferencia que lo anotó Emanuel Cuello.
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Michaell Chirinos y Jorge Álvarez son dos de los llamados a liderar a este conjunto merengue en el torneo liguero y en la Copa Centroamericana.
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Los medios de comunicación aprovecharon el entreno para sacar fotografías, tomar nota de los detalles del entreno de los merengues y la conferencia de prensa de dos futbolistas.
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Félix García deja claro que quiere ganarse un puesto en el 11 titular, pero suelta: "Kevin (Güity) es un muy buen jugador. Solo queda seguir trabajando y dar lo mejor de mí en cada partido", afirmó.
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Imanol Enríquez fue el otro futbolista que brindó declaraciones en conferencia de prensa, donde dejó claro que su prioridad no es anotar en la institución: "Obviamente, siendo delantero uno busca hacer goles, pero lo principal es funcionar bien dentro del equipo y que al equipo le vaya bien", afirmó.
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Olimpia debutará oficialmente este domingo en el torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, cuando enfrente a Lobos UPNFM en el Estadio Nacional Chelato Uclés, a partir de las 7:30 de la noche.
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