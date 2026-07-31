Con dos sorpresas: así fue el entreno de Olimpia previo al debut en Liga Nacional

Con dos futbolistas de regreso: así fue el entreno de Olimpia previo a su debut ante Lobos UPNFM en el Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Olimpia ha entrenado este viernes a puerta abierta durante unos minutos para los medios de comunicación previo a su debut en el Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
El conjunto melenudo viene de ganar su primer partido en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 ante el Mixco de Guatemala y buscan comenzar con pie derecho en el torneo liguero.
Una de las grandes novedades en el entrenamiento fue que Jorge Álvarez regresó y busca acelerar su regreso a las canchas para pelear un cupo en el 11 titular de Eduardo Espinel.
Otro de los que sorprendió fue Kilmar Peña, quien se lesionó durante la pretemporada y buscar estar en óptimas condiciones lo más pronto posible para hacer su debut oficial con la camisa de los merengues.
En esta fotografía se aprecia que Jorge Álvarez entrenó con un vendaje en pierna izquierda por la lesión que sufrió, pero se miró muy positivo en el calentamiento del León.
Yustin Arboleda era uno de los más activos que se apreciaba en los minutos de entreno a puerta abierta que tuvo el equipo de Eduardo Espinel.
Jorge Álvarez y Michaell Chirinos entrenaron a todo vapor para llegar a tono al debut de Olimpia en el Apertura 2026 que será el próximo domingo.
Cabe recordar que los Leones ya ganaron el primer título de la temporada luego de derrotar a Motagua en la Supercopa de Honduras por un gol de diferencia que lo anotó Emanuel Cuello.
Michaell Chirinos y Jorge Álvarez son dos de los llamados a liderar a este conjunto merengue en el torneo liguero y en la Copa Centroamericana.
Los medios de comunicación aprovecharon el entreno para sacar fotografías, tomar nota de los detalles del entreno de los merengues y la conferencia de prensa de dos futbolistas.
Félix García deja claro que quiere ganarse un puesto en el 11 titular, pero suelta: "Kevin (Güity) es un muy buen jugador. Solo queda seguir trabajando y dar lo mejor de mí en cada partido", afirmó.
Imanol Enríquez fue el otro futbolista que brindó declaraciones en conferencia de prensa, donde dejó claro que su prioridad no es anotar en la institución: "Obviamente, siendo delantero uno busca hacer goles, pero lo principal es funcionar bien dentro del equipo y que al equipo le vaya bien", afirmó.
Olimpia debutará oficialmente este domingo en el torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, cuando enfrente a Lobos UPNFM en el Estadio Nacional Chelato Uclés, a partir de las 7:30 de la noche.