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Ester Expósito explota tras polémica con Mbappé y esta es la decisión que tomó

La actriz española no se quedó callada ante las falsas noticias que han circulado sobre ella y Mbappé; esta es la decisión que tomó.

30 de julio de 2026 a las 21:57
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Ester Expósito ha explotado en sus redes sociales luego de ciertas noticias que se han viralizado en las últimas horas sobre ella y Mbappé; esta es la contundente decisión que tomó la modelo la actriz.
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Ester Expósito decidió ponerle un alto a la ola de rumores, publicaciones falsas y contenidos manipulados que han circulado en las últimas semanas sobre su relación con el futbolista francés Kylian Mbappé.
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La actriz española publicó un contundente comunicado en el que aseguró que la difusión de información falsa ha cruzado todos los límites y anunció que tomará medidas legales para proteger su honor, su imagen y su privacidad.
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La protagonista de Élite reaccionó luego de varios días de intensa especulación en redes sociales, donde comenzaron a circular fotografías alteradas, titulares engañosos y contenidos creados con inteligencia artificial que apuntaban a una supuesta crisis sentimental, problemas en la pareja e incluso presuntas infidelidades.
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A través de sus historias de Instagram, Expósito expresó su molestia por el uso de su vida personal para generar información falsa y señaló que muchas de esas publicaciones tienen como objetivo perjudicar su imagen pública.
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"En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy", escribió la actriz en su comunicado.
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La española aseguró que detrás de algunas publicaciones existen montajes, manipulaciones digitales e imágenes creadas para distorsionar la realidad y afectar su reputación.
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"Son bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad", añadió.
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Expósito explicó que durante su carrera ha aprendido a convivir con la exposición mediática, pero dejó claro que existe una diferencia entre el interés público y la difusión de información falsa.
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"Estoy acostumbrada a la exposición que implica mi profesión, pero no todo vale. Esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables", afirmó.
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Con esta postura, la actriz dejó claro que buscará que quienes hayan difundido contenido que considere falso o difamatorio respondan ante las autoridades correspondientes.
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La polémica aumentó después de que la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé comenzara a captar la atención internacional. Tras aparecer juntos en diferentes momentos, ambos se convirtieron en una de las parejas más seguidas del mundo del entretenimiento y el deporte.
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Sin embargo, el interés mediático también provocó la aparición de numerosas publicaciones sin confirmar que aseguraban una supuesta crisis entre ambos, además de rumores sobre terceras personas y situaciones que nunca fueron comprobadas.
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Según reportes de medios españoles, algunas de las imágenes que circularon en redes sociales habrían sido manipuladas o generadas mediante inteligencia artificial, siendo compartidas posteriormente como si fueran reales.
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La expectativa creció aún más durante el Mundial 2026, cuando la actriz fue vinculada al entorno del delantero francés y posteriormente Mbappé generó revuelo al publicar durante unos segundos una imagen de Expósito en sus historias de Instagram antes de eliminarla.
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Ahora, con su comunicado, Ester Expósito dejó claro que el problema no es la atención sobre su vida sentimental, sino la creación y difusión de contenido falso que, según ella, busca dañar su imagen y su relación con el futbolista francés.
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El pronunciamiento de la intérprete se produce luego de una ola de publicaciones en redes que buscaban dar por hecho una serie de inventos que afectaron su imagen pública
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