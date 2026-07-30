Vinculado a Trump: así es el multimillonario que se esconde tras los planes de la FIFA

"La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta. Resulta irresponsable que una propuesta de tal importancia se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin ninguna consulta significativa con quienes tienen encomendada la gestión de este deporte", resaltó la UEFA.