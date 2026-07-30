Vinculado a Trump: así es el multimillonario que se esconde tras los planes de la FIFA

Magnate de la IA, multimillonario y ligado a Donald Trump: conocé a la persona que aspira a convertirse en la pieza clave del nuevo proyecto de Gianni Infantino para liderar la privatización de los derechos de la FIFA.
A raíz de la organización del Mundial 2026 que se celebró en Estados Unidos, México y Canadá, la relación entre Gianni Infantino, mandatario de la FIFA, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha tomado forma más allá de una competencia o una simple amistad.
Joshua Kushner (izquierda), hermano de Jared Kushner, el yerno de Trump, está interesado en invertir a través de su firma Thrive Capital en la filial que la FIFA planea crear para sus operaciones comerciales y eventos.
Infantino anunció ayer sus planes de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial valorada en 20.000 millones de dólares, de la que quiere vender el 20% del accionariado para ingresar unos 4.200 millones. El objetivo es atraer inversión privada minoritaria y aumentar los fondos de desarrollo.
Y acá es donde entraría Thrive Capital, la firma de capital de riesgo con sede en Nueva York y propiedad de Joshua Kushner, en una apuesta por los eventos deportivos. El empresario de 41 años se comprometió con la FIFA a actuar como garante en el esfuerzo de encontrar inversionistas, que dirigirá J.P. Morgan.
Infantino dijo que los propietarios de este 20% de FFE serán socios inversionistas sin acceso a la gestión del fútbol ni control sobre la nueva empresa. Pero la propuesta provocó críticas de la UEFA, que cuestiona la falta de consulta y advierte de que abrir el negocio del Mundial a inversores privados puede alterar el modelo de gobernanza de este deporte.
De hecho, la UEFA, entidad europea que dirige Aleksander Ceferin, anunció que las 55 federaciones nacionales no partiparán en los torneos de la FIFA si Infantino continúa con ese plan. "Rechazamos de forma unánime la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados", expresaron a través de un fuerte comunicado.
"La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta. Resulta irresponsable que una propuesta de tal importancia se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin ninguna consulta significativa con quienes tienen encomendada la gestión de este deporte", resaltó la UEFA.
Fundador de Thrive Capital, Joshua Kushner pasó de vivir a la sombra de su poderosa familia a convertirse en uno de los inversores más influyentes de USA. Tras apostar por OpenAI, Instagram y Wiz, ahora lidera el desembarco de capital privado en el negocio comercial de la FIFA, una operación que abrió un fuerte conflicto con la UEFA.
Nacido en Nueva Jersey e hijo del magnate inmobiliario Charles Kushner, Joshua fundó Thrive Capital en 2009 con solo 24 años, recién egresado de Harvard. Aunque proviene de una de las dinastías más influyentes de su país, rápidamente forjó su propio camino en el mundo de la tecnología.
Su padre es un magnate inmobiliario que pasó dos años en la cárcel y luego se convirtió en embajador de Donald Trump en Francia. Su hermano mayor es yerno y asesor del presidente norteamericano.
Joshua estuvo eclipsado por ellos hasta que salió de las sombras en 2023, al aparecer en la revista Forbes como una de las personas más ricas del planeta, con una fortuna estimada en 2.000 millones de dólares por esa época.
Aquella aparición en Forbes fue la primera gran noticia sobre él hasta que, en abril de este año, se conoció su ingreso al grupo propietario de los San Francisco Giants, en lo que fue la primera inversión de Thrive Eternal, una nueva filial de Thrive Capital diseñada para invertir en activos culturales.
Ahora, se acaba de conocer que su empresa encabezaría el grupo de inversores en la nueva FIFA Forward Enterprise, que tendrá a su cargo las operaciones comerciales y los eventos de la organización que rige el fútbol mundial, incluida la Copa del Mundo, cuya última edición generó ingresos por 9.000 millones de dólares. El anuncio desató la reacción de la UEFA, que amenazó con boicotear los eventos de la FIFA.
A través de su fondo, Joshua fue uno de los inversores pioneros que apostó por gigantes que cambiaron el mundo digital como Instagram, Spotify y OpenAI. De hecho, su relación con la Inteligencia Artificial dio un salto gigante a finales de 2025, cuando la propia OpenAI adquirió una participación en su firma para acelerar la adopción de IA en diversos sectores empresariales.
Hoy, el inversor estadounidense tiene un patrimonio neto estimado en 5.200 millones de dólares, en gran parte gracias a su participación del 66% en Thrive Capital. En 2012 cofundó la aseguradora de salud Oscar Health, que salió a bolsa en 2021.
Thrive Eternal es uno de los mayores accionistas externos de OpenAI y también invirtió en Instagram, Stripe, Databricks, la startup de programación Cursor y la empresa de ciberseguridad Wiz, que Google compró el mes pasado por 32.000 millones de dólares en la mayor adquisición de su historia.
Respecto a su vida personal, Joshua Kushner se casó con la modelo Karlie Kloss en octubre de 2018. Cinco meses después, el aficionado de toda la vida al baloncesto obtuvo una participación del 2,5% en los Memphis Grizzlies de la NBA por unos 30 millones de dólares.
La pareja dio la bienvenida a su hijo Levi Joseph en marzo de 2021, seis meses después de comprar una mansión en Miami Beach valorada en 22 millones , cerca de la propiedad de su hermano Jared Kushner e Ivanka Trump.
Más tarde, Joshua y Karile se mudaron a un chalet de 43 millones en el Puck Building de Nueva York, propiedad de la familia Kushner y sede de Thrive Capital. Ahora, de la mano de Infantino, está en el pórtico de uno de los mayores negocios del deporte mundial: el fútbol.