Barca y Madrid confirman dos bajas, la respuesta sobre Olise y Chelsea rompe el mercado

Fichajes Europa: Barcelona confirma dos bajas de peso, Real Madrid vende dos canteranos y Chelsea rompe el mercado
El futuro de Rafa Leao sigue sin aclarase. Tras varios rumores sobre posibles destinos, informa ahora Fabrizio Romano de que todavía sigue en conversaciones con el Fenerbahçe y el Galatasaray. El Milan pide, al menos, 50 millones de euros para dejarle salir, y nunca aceptaría una cesión.
Informa 'The Athletic' que Eddie Howe abandonará el Newcastle con efecto inmediato. El técnico de las 'urracas' dimitirá cinco años después tras comunicarle a la entidad inglesa que desea tomarse un descanso del fútbol.
El presidente de Colo-Colo confirma, por fin, el fichaje de Vozinha. Josimar José Évora Dias 'Vozinha' aterrizará en Chile hoy jueves, según confirmó esta madrugada Aníbal Mosa, presidente de la entidad. El futbolista, de 40 años, tenía previsto volar a Santiago el pasado martes, pero se aplazó su llegada por la demora en el papeleo de visado para integrarse al club albo.
"Vozinha estaría viajando mañana en la mañana desde Madrid a Santiago, llegando alrededor de las 20:00 horas" (de Chile, 24:00 GMT), declaró Mosa a la prensa. "Nosotros llegamos a un acuerdo con 'Vozinha' y con su entorno durante el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, terminamos de afinar todos los detalles", reveló.
Barcelona y Ajax han llegado a un acuerdo para la salida de Ter Stegen del conjunto azulgrana. El portero alemán abandonará la concentración en Inglaterra y llegará al conjunto de Míchel en calidad de cedido.
Otra baja dolorosa en Flick será la del inglés Marcus Rashford, quien se despidió este jueves del Barcelona con un emotivo mensaje tras la conclusión de su cesión. "Estoy enormemente agradecido a todos en el club por hacer de mi tiempo aquí una experiencia positiva e inolvidable. Disfruté cada momento y guardaré muchos recuerdos especiales", expresa Rashford.
"Le deseo al club y a toda su afición mucha suerte y éxito en la próxima temporada. ¡Visca Barça!", cerró el británico, acompañando su mensaje con dos imágenes de su paso por el cuadro catalán.
Nuevas bajas en el Real Madrid. Tal como lo adelanta este jueves el diario Marca, el club blanco ya cerró el acuerdo con el Fulham para el traspaso del delantero de 22 años, Gonzalo García, que fue expresamente pedido por Álvaro Arbeloa.
La citada fuente remarca que Real Madrid recibirá 40 millones de euros por el 70% de Gonzalo. Pero eso no es todo, la entidad inglesa también se lleva a otro futbolista formado en la 'La Fábrica'.
Del mismo modo, César Palacios, que ya debutó con el primer equipo, se marcha al Fulham por unos 10 millones de euros también por el 70% del pase del mediocampista. De esta forma, Arbeloa deja con estos dos fichajes 50 millones en las arcas del conjunto merengue.
Según informa Fabrizio Romano, el equipo de Luis Enrique está avanzando en las negociaciones para incorporar a Akliouche. El extremo derecho de 24 años lleva meses en la lista del PSG, y se espera que el fichaje sea superior a los 50 millones de euros, según información de 'Footmercato'. A
Según apunta 'Al Jazeera Sports', la Juventus de Turín está entre los clubes interesados en hacerse con el fichaje de Bono. El meta marroquí, de 35 años, podría salir del Al-Hilal y su traspaso rondaría los 9 millones de euros.
El portero alemán Stefan Ortega es nuevo portero del Olympiacos. Después de pasar por el Manchester City y por el Nottingham Forest y tener un acuerdo verbal con la Real Sociedad, el arquero de 33 años firma finalmente por el cuadro heleno.
El futuro de Bryan Zaragoza está lejos del Bayern de Múnich. Y es que no entra en los planes del cuadro bávaro. "No tienen futuro aquí. Si quieren estar con nosotros, será complicado porque no tenemos planes con ellos. No van a tener un rol en el equipo", aseguró Max Eberl, director deportivo del cuadro muniqués.
La Juventus de Turín está muy cerca de confirmar el fichaje de Kerim Alajbegovic. Fabrizio Romano ya ha dado su tradicional "Here we go!" a la operación. El conjunto italiano pagará unos 33 millones de euros al Bayer Leverkusen, pudiendo esta cantidas ascender a los 35 en función de ciertos objetivos.
La Roma hizo oficial el fichaje de Santiago Castro. El atacante argentino cambia el Bolonia por el equipo de la capital italiana. La operación se ha cerrado por 30 millones de euros más 5 en variables.
Tras varios días con el fichaje cerrado pero sin ser oficializado, el Chelsea por fin anunció la incorporación de Maxence Lacroix. El internacional francés aterriza en Stamford Bridge por una millonada para reforzar la zaga de Xabi Alonso.
"El defensa de 26 años ha firmado un contrato con el Chelsea hasta 2032 y se unirá a sus nuevos compañeros de los Blues de cara a la temporada 2026/27", expuso en un comunicado el club, que paga la friolera de 61 millones de euros.
Fabrizio Romano, con su clásico "Here we go!" ya da por hecha la llegada de Jordan Henderson al Chelsea. El veterano centrocampista inglés, presente en el último Mundial, firmará con el conjunto londinense por dos temporadas. Aterrizará en Stamford Bridge procedente del Brentford.
El Bayern de Múnich tiene entre sus labores más importantes a corto plazo lograr la renovación de Harry Kane. Según apunta Fabrizio Romano, el conjunto bávaro comenzará en agosto las negociaciones con el inglés, al que ofrecerán un nuevo contrato con una mejora salarial.
Por otro lado, Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern de Múnich, aseguró que "nunca hubo nada del Madrid" para firmar a Michael Olise. Además, el mandatario dijo que serían "tontos" si venden al colombiano Luis Díaz, en el radar del Al-Hilal.