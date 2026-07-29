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Fan sorprende a Marinacci y López: Motagua aterrizó en Honduras tras golear en Belice

Motagua arribó al Aeropuerto Internacional de Palmerola tras debutar en la Copa Centroamericana.

29 de julio de 2026 a las 16:25
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El FC Motagua aterrizó en Palmerola: así fue la llegada del mimado tras golear a Verdes por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

FOTOS: DAVID ROMERO
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Motagua arribó este miércoles a suelo hondureño tras debutar en la Copa Centroamericana. El mimado vapuleó por cinco goles al Verdes de Belice.
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A Javier López lo sorprendieron en su llegada al aeropuerto ubicado en Comayagua, Honduras. Lo sorprendieron al técnico español.
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Luis Ortiz, portero titular del Motagua, llegó con una sonrisa de oreja a oreja al Aeropuerto Internacional de Palmerola.

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Luis Vega entró en la historia del Motagua al anotar el primer gol de la actual edición de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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Jonathan Moya y Jorge Serrano fueron figuras del Motagua ante los Verdes de Belice en la primera jornada de la Copa Centroamericana.

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Valerio Marinacci vio acción con el Motagua en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

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Javier López mencionó que sueña con el título de la Copa Centroamericana. El mimado no gana un título internacional desde hace más de 19 años.
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Jonathan Moya anotó doblete para el Motagua ante Verdes. El costarricense es uno de los recientes fichajes del mimado de la afición.
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Motagua goleó a Verdes y dio un paso gigante en la lucha por avanzar a segunda ronda de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

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Marlon Licona mostró una sonrisa de oreja a oreja en su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
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Luis Santamaría ha perdido la titularidad ante Cristopher Meléndez, pero busca recuperar el nivel que tuvo con Honduras en la última Copa Oro.
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A Valerio Marinacci le salió esta linda fan en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
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Óscar Discua y Alejandro Reyes son dos figuras importantes en el esquema del Motagua para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
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Jorge Serrano charló ante los medios de prensa en su llegada a suelo catracho tras golear al Verdes de Belice.
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Motagua arrancó con pie derecho la Copa Centroamericana. Al mimado le faltan tres partidos para cerrar la fase de grupos.
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Ahora Motagua se enfoca en Juticalpa FC, su rival en la primera jornada del torneo Apertura de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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Clever Portillo, el héroe de la copa veinte, llegó relajado al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
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