Fan sorprende a Marinacci y López: Motagua aterrizó en Honduras tras golear en Belice

El FC Motagua aterrizó en Palmerola: así fue la llegada del mimado tras golear a Verdes por la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Motagua arribó este miércoles a suelo hondureño tras debutar en la Copa Centroamericana. El mimado vapuleó por cinco goles al Verdes de Belice.
A Javier López lo sorprendieron en su llegada al aeropuerto ubicado en Comayagua, Honduras. Lo sorprendieron al técnico español.
Luis Ortiz, portero titular del Motagua, llegó con una sonrisa de oreja a oreja al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Luis Vega entró en la historia del Motagua al anotar el primer gol de la actual edición de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Jonathan Moya y Jorge Serrano fueron figuras del Motagua ante los Verdes de Belice en la primera jornada de la Copa Centroamericana.
Valerio Marinacci vio acción con el Motagua en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Javier López mencionó que sueña con el título de la Copa Centroamericana. El mimado no gana un título internacional desde hace más de 19 años.
Jonathan Moya anotó doblete para el Motagua ante Verdes. El costarricense es uno de los recientes fichajes del mimado de la afición.
Motagua goleó a Verdes y dio un paso gigante en la lucha por avanzar a segunda ronda de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Marlon Licona mostró una sonrisa de oreja a oreja en su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Luis Santamaría ha perdido la titularidad ante Cristopher Meléndez, pero busca recuperar el nivel que tuvo con Honduras en la última Copa Oro.
A Valerio Marinacci le salió esta linda fan en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Óscar Discua y Alejandro Reyes son dos figuras importantes en el esquema del Motagua para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
Jorge Serrano charló ante los medios de prensa en su llegada a suelo catracho tras golear al Verdes de Belice.
Motagua arrancó con pie derecho la Copa Centroamericana. Al mimado le faltan tres partidos para cerrar la fase de grupos.
Ahora Motagua se enfoca en Juticalpa FC, su rival en la primera jornada del torneo Apertura de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Clever Portillo, el héroe de la copa veinte, llegó relajado al Aeropuerto Internacional de Palmerola.