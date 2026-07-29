Fichajes: Baja 14 en Olimpia e Independiente se refuerza con 11 futbolistas para el Apertura

Así está el mercado de fichajes en Honduras: Olimpia confirmó otra baja, Choloma anunció dos fichajes e Independiente se reforzó con 11 jugadores.
El mediocampista Óscar Cabrera fue uno de los fichajes confirmados por el Independiente de Siguatepeque.
Ariel Cabrera también firmó por el Independiente de Siguatepeque, el nuevo inquilino de la Liga Nacional Hondureña. Usará el dorsal 16.
Franklin Yanez fue confirmado como nuevo fichaje del Independiente de Siguatepeque.
"El Virus" Martínez, ex Vida, Victoria, Lobos, entre otros clubes, es nuevo fichaje del Independiente de Siguatepeque.
Sendel Cruz estampó su rúbrica por las Panteras Negras del Independiente de Siguatepeque. Anteriormente, con pasado en selecciones nacionales de Honduras.
Ángel "La Burra" Fiallos, ex Génesis, es otra de las sorpresas en el nuevo inquilino de la Liga Nacional Hondureña.
El volante Marc Ciguenza es otra de las altas confirmadas por el Independiente, equipo que jugará en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.
El ex Motagua Denis Meléndez es uno de los jugadores experimentados que se unió al Independiente.
Eduard Peñaloza es nuevo refuerzo del nuevo inquilino de la Liga Nacional de Honduras.
Anfronit Tatum es uno de los refuerzos importantes que presentará Independiente de Siguatepeque para la nueva campaña.
Michaell Perelló se olvidó del Victoria y es nuevo fichaje del Independiente de Siguatepeque.
El reconocido tiktoker La More se unió a las filas del CD Choloma. El equipo maquilero lo anunció a través de sus redes sociales.
Diego Orellana es otro de los fichajes confirmados por el Choloma. El guardián de 22 años de edad llega procedente del desaparecido Leones HT6.
Maynor Arzú se convirtió en nuevo fichaje del Platense tras llegar a un acuerdo de préstamo con el Olimpia.