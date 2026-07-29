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Fichajes: Baja 14 en Olimpia e Independiente se refuerza con 11 futbolistas para el Apertura

Así se mueve el mercado de fichajes de la Liga Nacional de Honduras.

29 de julio de 2026 a las 15:31
Fichajes: Baja 14 en Olimpia e Independiente se refuerza con 11 futbolistas para el Apertura
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Así está el mercado de fichajes en Honduras: Olimpia confirmó otra baja, Choloma anunció dos fichajes e Independiente se reforzó con 11 jugadores.

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El mediocampista Óscar Cabrera fue uno de los fichajes confirmados por el Independiente de Siguatepeque.
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Ariel Cabrera también firmó por el Independiente de Siguatepeque, el nuevo inquilino de la Liga Nacional Hondureña. Usará el dorsal 16.
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Franklin Yanez fue confirmado como nuevo fichaje del Independiente de Siguatepeque.
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"El Virus" Martínez, ex Vida, Victoria, Lobos, entre otros clubes, es nuevo fichaje del Independiente de Siguatepeque.
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Sendel Cruz estampó su rúbrica por las Panteras Negras del Independiente de Siguatepeque. Anteriormente, con pasado en selecciones nacionales de Honduras.
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Ángel "La Burra" Fiallos, ex Génesis, es otra de las sorpresas en el nuevo inquilino de la Liga Nacional Hondureña.
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El volante Marc Ciguenza es otra de las altas confirmadas por el Independiente, equipo que jugará en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.
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El ex Motagua Denis Meléndez es uno de los jugadores experimentados que se unió al Independiente.
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Eduard Peñaloza es nuevo refuerzo del nuevo inquilino de la Liga Nacional de Honduras.
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Anfronit Tatum es uno de los refuerzos importantes que presentará Independiente de Siguatepeque para la nueva campaña.
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Michaell Perelló se olvidó del Victoria y es nuevo fichaje del Independiente de Siguatepeque.

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El reconocido tiktoker La More se unió a las filas del CD Choloma. El equipo maquilero lo anunció a través de sus redes sociales.
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Diego Orellana es otro de los fichajes confirmados por el Choloma. El guardián de 22 años de edad llega procedente del desaparecido Leones HT6.
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Maynor Arzú se convirtió en nuevo fichaje del Platense tras llegar a un acuerdo de préstamo con el Olimpia.
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