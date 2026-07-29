Brasil y Ancelotti le dicen adiós: "Di mi vida y sangre, pero no quiero más"

A lo largo de su trayectoria con Brasil levantó la Copa Confederaciones de 2013, conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y fue campeón del Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2011. Sin embargo, la Copa del Mundo y la Copa América siempre quedaron como las grandes cuentas pendientes de una generación que nunca logró dominar el escenario internacional.