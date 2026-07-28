¿Quién era la bella dama de blanco? Mixco sorprende con trajes y la Ultra se roba el show

¡La Ultra Fiel se robó el show! Hinchas del Mixco sorprenden con trajes, la bella dama que robó suspiros y la fiesta de los hinchas en el Estadio Nacional.
Un centenar de hinchas del Mixco hicieron el viaje para ver el debut de su equipo en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
El LENTE DIEZ captó las mejores fotos del ambiente que puso el conjunto chapín, una de las sorpresas en este torneo.
La Ultra Fiel también hizo su show con la acostumbrada caminata rumbo al Estadio Nacional Chelato Uclés.
La ULTRA FIEL alentará al Rey de Copas en el compromiso y debut merengue por la Copa Centroamericana.
Las chicas bellas enamoraron en la previa del Olimpia vs Mixco. ¿Quién era esta bella dama?
La bandera de Guatemala se hizo presente en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Olimpia y Mixco se miden a partir de las 8 de la noche hora de Honduras, en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Las belals periodistas catrachas dijeron presente para la cobertura del compromiso entre Olimpia vs Mixco.
Los hinchas del Mixco sorprendieron con sus vestuario en el Estadio Naconal Chelato Uclés de Tegucigalpa.
El Rey de Copas quiere otro triunfo. Viene de ganarle al Motagua por la Supercopa de Honduras.
Las bellas chicas del Olimpia no faltaron a la cita para ver al amado león en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Tremendo ambientazo de la Ultra Fiel con los fuegos artificiales Una locura por los colores del equipo más laureado de Centroamérica.
Los medios de prensa le dieron cobertura al partido de Olimpia ante el Mixco por la Copa Centroamericana.
Este hincha llegó eufórico al Estadio Nacional Chelato Uclés. Quiere un triunfo del Mixco en Tegucigalpa.
Los aficionados del Mixco llegaron de gala. Tienen uniforme rosado y azul. Hoy debutan en la Copa Centroamericana.
Los bombos del Rey de Copas estarán presentes en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Ellas no llegaron identificadas al Estadio Nacional Chelato Uclés. ¿A qué club le van?
La bandera de Guatemala flameó en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
El Mixco quiere dar la sorpresa en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. ¡Lindo ambiente!