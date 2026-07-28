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¿Quién era la bella dama de blanco? Mixco sorprende con trajes y la Ultra se roba el show

Así se vivió el ambiente en la previa del Olimpia vs Mixco por la Copa Centroamericana.

28 de julio de 2026 a las 18:40
¿Quién era la bella dama de blanco? Mixco sorprende con trajes y la Ultra se roba el show
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¡La Ultra Fiel se robó el show! Hinchas del Mixco sorprenden con trajes, la bella dama que robó suspiros y la fiesta de los hinchas en el Estadio Nacional.

FOTOS: ESTALIN IRÍAS | DAVID ROMERO.
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Un centenar de hinchas del Mixco hicieron el viaje para ver el debut de su equipo en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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El LENTE DIEZ captó las mejores fotos del ambiente que puso el conjunto chapín, una de las sorpresas en este torneo.
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La Ultra Fiel también hizo su show con la acostumbrada caminata rumbo al Estadio Nacional Chelato Uclés.
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La ULTRA FIEL alentará al Rey de Copas en el compromiso y debut merengue por la Copa Centroamericana.
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Las chicas bellas enamoraron en la previa del Olimpia vs Mixco. ¿Quién era esta bella dama?
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La bandera de Guatemala se hizo presente en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Olimpia y Mixco se miden a partir de las 8 de la noche hora de Honduras, en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Las belals periodistas catrachas dijeron presente para la cobertura del compromiso entre Olimpia vs Mixco.
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Los hinchas del Mixco sorprendieron con sus vestuario en el Estadio Naconal Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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El Rey de Copas quiere otro triunfo. Viene de ganarle al Motagua por la Supercopa de Honduras.
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Las bellas chicas del Olimpia no faltaron a la cita para ver al amado león en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Tremendo ambientazo de la Ultra Fiel con los fuegos artificiales Una locura por los colores del equipo más laureado de Centroamérica.
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Los medios de prensa le dieron cobertura al partido de Olimpia ante el Mixco por la Copa Centroamericana.

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Este hincha llegó eufórico al Estadio Nacional Chelato Uclés. Quiere un triunfo del Mixco en Tegucigalpa.
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Los aficionados del Mixco llegaron de gala. Tienen uniforme rosado y azul. Hoy debutan en la Copa Centroamericana.
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Los bombos del Rey de Copas estarán presentes en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Ellas no llegaron identificadas al Estadio Nacional Chelato Uclés. ¿A qué club le van?
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La bandera de Guatemala flameó en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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El Mixco quiere dar la sorpresa en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. ¡Lindo ambiente!
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