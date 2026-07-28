Mourinho lo borra: Real Madrid pagó 65 millones y ahora quiere volver a su país

A pesar de que está jugando la pretemporada con el Real Madrid, el jugador conoce que no cuenta para José Mourinho. Su deseo es volver a su país luego de costar 65 millones de euros.
Llegar al Real Madrid como una figura millonaria puede llevarte a lo más alto o convertirse en una pesadilla. Hace un año, el club español pagó 65 millones de dólares a River Plate por la promesa argentina Franco Mastantuono.
En ese momento, la mayoría creía que su salto al gigante europeo le aseguraba un lugar en el Mundial 2026. Sin embargo, la historia del joven atacante dio un giro imprevisto durante sus primeros meses en España.
Mastantuono jamás logró adaptarse a la exigencia del Real Madrid. Sus estadísticas fueron decepcionantes y su rendimiento futbolístico distó mucho de lo demostrado en su etapa con la camiseta de River Plate.
La exigente afición del Santiago Bernabéu no tardó en hacérselo saber. El atacante padeció una temporada floja y hasta fue abucheado por los hinchas merengues en varios partidos.
El impacto más fuerte ocurrió al cierre de la competencia. Tras sumar muy pocos minutos en cancha, el entrenador Lionel Scaloni tomó la decisión de dejarlo fuera de la lista definitiva para la Copa del Mundo.
Ante este panorama, la directiva del Real Madrid lo declaró transferible. Actualmente bajo el mando de José Mourinho, el club le busca un nuevo destino para la próxima temporada.
Aunque le llovieron ofertas de otros países, el jugador tiene claro lo que necesita. Mastantuono sabe que para recuperar su mejor versión debe competir en un lugar donde se sienta cómodo.
Franco Mastantuono quiere volver a River Plate. El futbolista surgido del club de Núñez ya le comunicó su firme postura a la dirigencia del equipo argentino.
De acuerdo con la información publicada por The Athletic, el jugador le da absoluta prioridad a River. La comisión directiva ya trabaja para intentar llegar a un acuerdo con las autoridades madrileñas.
La propuesta sobre la mesa consiste en conseguir un préstamo simple sin opción de compra. De este modo, el club argentino recuperaría a su joya y el Madrid mantendría el control sobre su pase.
En su primer año en el fútbol europeo, el atacante sumó poco más de mil minutos. Esa falta de continuidad aceleró la urgencia de encontrar un entorno donde pueda ser titular con regularidad.
El Real Madrid ve con buenos ojos esta cesión temporal. Los dirigentes blancos confían en el enorme talento del argentino a largo plazo y prefieren que sume rodaje antes de desprenderse de él.
Equipos como Villarreal, Real Sociedad, Fulham, Tottenham, Juventus e Inter mostraron interés formal. Pese a estas propuestas de peso, el deseo de regresar a la Argentina pesa mucho más.
En los próximos días, su representante se reunirá con la cúpula del Real Madrid. Las próximas horas serán determinantes para saber si el zurdo inicia el camino de regreso a casa.