CONDEPOR reactiva la remodelación del Estadio Humberto Micheletti

La nueva CONDEPOR se puso manos a la obra con la continuación de la remodelación del Estadio Humberto Micheletti. Aquí te contamos los detalles.
CONDEPOR dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la infraestructura deportiva del país al reactivar oficialmente las obras de remodelación del Estadio Humberto Micheletti, ubicado en El Progreso, departamento de Yoro.
El reinicio de los trabajos marca la continuidad de uno de los proyectos más importantes para el deporte de la zona norte, luego de permanecer paralizado durante varios meses y ser retomado por las nuevas autoridades.
La obra está siendo ejecutada por la Empresa Constructora Payes y contempla una inversión total de L 30,992,749.75, con un anticipo de L 6,198,549.95, destinado a impulsar el desarrollo de los trabajos iniciales.
Entre las mejoras previstas sobresale la renovación completa del terreno de juego, con el objetivo de ofrecer una superficie de mayor calidad para la práctica del fútbol y otras actividades deportivas.
El proyecto también incluye la construcción de un moderno sistema de drenaje que permitirá evacuar el agua de lluvia con mayor eficiencia y reducir los problemas ocasionados por las condiciones climáticas.
Asimismo, se instalará un nuevo sistema de riego que contribuirá al mantenimiento adecuado del césped y garantizará mejores condiciones para la realización de entrenamientos y competencias oficiales.
Como parte de la reactivación, las cuadrillas comenzaron este día con la limpieza general del área donde se desarrollará el proyecto, dando el primer paso para la ejecución de las obras programadas.
Los trabajos iniciales también contemplan el descapote del material orgánico, el corte del terreno existente y el acarreo del material de desperdicio acumulado en la zona de intervención.
Estas labores permitirán preparar el espacio para las siguientes etapas de construcción, en las que se ejecutarán las mejoras estructurales contempladas dentro del plan de remodelación.
La recuperación del Humberto Micheletti forma parte de la estrategia impulsada por el ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, orientada a rescatar proyectos de infraestructura que permanecían detenidos.
De manera paralela, CONDEPOR también trabaja en la reactivación de otras obras deportivas en Siguatepeque y en distintos municipios del departamento de Cortés, ampliando su plan de modernización a nivel nacional.