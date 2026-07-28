¿Y el VAR? el penal que no le pitaron a Mixco y la extraña celebración de Edwin

No se vio en TV: Benguché la pesadilla de los equipos en Copa Centroamericana, el penal que no le pitaron a Mixco y el MVP del Olimpia en el Nacional.
Los aficionados del Olimpia se mostraron muy contentos en su regreso a la Copa Centroamericana donde se ilusionan con el título internacional.
El lente de DIARIO DIEZ captó al entrenador de Honduras, José Franciso Molina, en los palcos del Estadio Nacional.
ESTE FUE EL PRIMER 11 de OLIMPIA en Copa Centroamericana: 1. Edrick Menjívar, 15. Kevin Güity, 3. Clinton Bennett, 4. Edwin Lobo, 5. Emanuel Cuello, 14. Jack Jean-Baptiste, 18- Raúl García, 8. Edwin Rodríguez, 33. Michaell Chirinos, 31. Nicolás Dibble y 9. Jorge Benguché.
Mientras que este fue el primer once histórico de Deportivo MIXCO en Copa Centroamericana: 1. Kevin Moscoso, 3. Manuel Moreno, 6. Cristian Jiménez, 9. Lynner García, 10. Gabriel Arce, 17. Marlín Cuero, 22. Kennedy Rocha, 26. Christian Ojeda, 33. Jorge Sotomayor, 37. Allen Yanes y 99. Nicolás Martínez.
El entrenador Fabricio Benítez llegó muy elegante a la primera cita de Mixco en competencias internacionales.
En el partido las cosas fueron muy parejas, Deportivo Mixco fue muy agresivo en el inicio del encuentro.
A Olimpia le costó adaptarse al encuentro a pesar de ser locales y contar con el apoyo de la afición blanca.
Nicolás Dibble fue uno de los más desequilbrantes del primer tiempo, pero nunca pudieron aprovechar su velocidad.
Pero un error defensivo le terminó costando caro al Mixco. Al minuto 27' Jorge Benguché definió de derecha por debajo del arquero para poner el 1-0.
El gol cayó gracias a un tremendo pase de Edwin Rodríguez desde el medio campo.
Benguché es el delantero de la Copa Centroamericana. Este fue su primer gol en este año, pero alcanzó los 13 en todas los torneos que ha disputado con Olimpia.
Kennedy Rocha, ex Real España, no salió nada contento en el primer tiempo luego de que pudieron descontar pero no aprovecharon sus ocasiones.
En el complemento las cosas siguieron igual, aunque Mixco se atrevió más y tuvo muchas ocasiones para igualar el marcador.
Una de las jugadas más polémicas de esta fecha 1 fue la mano de Edwin Lobo dentro del área del Olimpia.
El Deportivo Mixco alegó y reclamó la jugada, sin embargo, ni el árbitro y ni el línea la sancionaron. ¿Y el VAR? Pues el VAR no está para la fase de grupo, es decir, que toda esta fase se jugará sin tecnología.
Mixco siguió atacando, pero se encontraron con Edrick Menjívar muy inspirado que paró todo.
Rocha continuó siendo el jugador más peligroso de Mixco. Al minuto 72 volvió a desbordar por la banda, ingresó al área y sacó un disparo cruzado que pasó apenas rozando el poste, dejando otra clara advertencia para el conjunto hondureño.
Mixco no aprovechó y Olimpia no perdonó. Cuando Mixco vivía su mejor momento y estaba más cerca del empate, Olimpia dio el golpe definitivo.
Al minuto 80, Edwin Rodríguez apareció dentro del área para definir con calidad y marcar el 2-0, un tanto que apagó definitivamente la ilusión del conjunto guatemalteco de rescatar al menos un punto en Tegucigalpa. Edwin fue sin duda alguna
Edwin, quien asistió y anotó en el triunfo 2-0, hizo una celebración extraña la cual recorre las redes sociales.
Los últimos minutos fueron administrados con mayor tranquilidad por los albos, que sellaron un triunfo valioso para comenzar con el pie derecho su aventura internacional.
Con la victoria, Olimpia suma sus primeros tres puntos en la Copa Centroamericana y ahora deberá cambiar rápidamente el chip, ya que este sábado hará su debut en el torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional enfrentando a Lobos UPNFM.
Posteriormente, el equipo dirigido por Eduardo Espinel volverá a enfocarse en el certamen regional cuando visite el miércoles 5 de agosto al UMECIT FC de Panamá, en un compromiso programado para las 7:00 de la noche en el Estadio Universidad Latina de Penonomé, donde buscará dar un nuevo paso hacia la clasificación.
Cabe recordar que el Grupo del Olimpia por la Copa Centroamericana es el C y está integrado por el Deportivo Saprissa (Costa Rica), Deportivo Mixco (Guatemala), Alianza FC (Panamá) y UMECIT FC (Panamá).