Estrella pide salir del Real Madrid, crack se queda en el Barça y futuro de Vinicius

Estrella de Real Madrid pidió salir del club y le dejan contundente respuesta; crack de Barcelona deja claro que se queda y club se retira de las negociaciones con Vinicius: estos son los últimos rumores y fichajes.
OFICIAL // Stefan Ortega al Olympiacos - El exportero del Nottingham Forest llega libre al conjunto griego y firma un contrato hasta 2027.
OFICIAL // Fer Niño ficha por el Elche - El delantero del Burgos se convierte en el primer fichaje del verano del conjunto franjiverde. El Villarreal posee el 30% de sus derechos federativos.
Interés turco por Gakpo - El Fenerbahce ha hecho un acercamiento por el delantero del Liverpool Cody Gakpo, buscando fortalecer su ataque. El internacional neerlandés le ha dicho al club turco que solo consideraría dejar el Liverpool para unirse a un equipo de una de las cinco grandes ligas. El equipo continuará monitoreando la situación de Gakpo a pesar de su postura actual sobre un posible traspaso.
OFICIAL // Primera oferta del Liverpool por Barcola - El equipo de la Premier League ha presentado su primera oferta por el delantero francés. 105 millones de euros más 15 millones en variables es la cifra que ha escogido para mandar su primera ofensiva hacia Francia. El PSG pidió 170 millones, un número que se aleja de la oferta 'Red'.
Después de todos los rumores que sitúan a Rodri en el Madrid, el diario Mánchester Evening News, pregunta a los aficionados que harían con Rodri y la mayoría de ellos, el 60%, asegura que prefiere venderlo al Real Madrid por una buena cantidad de dinero y solo 15% se lo quedaría y se arriesgaría a perderlo gratis. No quieren un jugador que se quiere marchar y prefieren ingresar dinero para tapar su hueco.
Kolo Muani vuelve a la Juve - Las negociaciones entre PSG y Juventus han sido tensas. En las últimas horas, el club italiano lanzó un ultimátum por el jugador, que parece haber sido aceptado por el PSG. Ambos clubes están en proceso de cerrar un acuerdo por el jugador, que llegaría a Italia cedido con opción de compra obligatoria.
Estados Unidos quiere blindar a su seleccionador - La federación estadounidense ya negocia con el técnico argentino una ampliación de contrato que le mantendría en el cargo hasta el próximo Mundial, según indica Sky Sports. Tras cumplir el objetivo de llevar al anfitrión a los octavos de final en 2026, ambas partes quieren dar continuidad al proyecto. Pochettino está plenamente adaptado y, por ahora, no se plantea volver a entrenar a un club.
Julián Álvarez tiene contrato con el Atlético hasta 2030 y una cláusula de 500 millones. El club solo escuchará ofertas cercanas a 150 millones y de equipos fuera de LaLiga. El Arsenal insiste y podría incluir a Gyökeres, Martinelli y Gabriel Jesús en un trueque para convencer al Atlético y fichar al argentino este verano.
El Bayern zanjó de un plumazo el culebrón Olise. En la presentación de Nathaniel Brown, el directivo Max Eberl cargó contra los rumores que situaban al extremo francés en el Real Madrid: "Se volvió pesado cuando este tema se siguió alimentando una y otra vez, aunque tanto el Real Madrid como nosotros dejamos clara nuestra postura de que no hay absolutamente nada".
Alejandro Balde aclara los rumores de su futuro: “No me voy. El Barça es mi casa. He estado en este club durante 16 años, toda mi vida. Quiero triunfar aquí, mi mente está aquí. En lo que pienso es en continuar muchos años más”
Según asegura SkySport, el Arsenal se resigna con Vinicius, porque ya saben que renovará con el Madrid. El club inglés quería dar un golpe encima de la mesa en el mercado con el fichaje del braisleño, pero todos los caminos hacen indicar que el jugador seguirá en el Madrid
El Real Madrid está negociando con el Estrasburgo de la Ligue 1 el traspaso del 50% de los derechos del delantero Jacobo Ortega a cambio de unos ocho millones de euros.
Fulham quiere César Palacios - Las negociaciones se han intensificado en las últimas horas y el acuerdo está muy cerca. La opción de vender el 50% de los derechos, favorita. Arbeloa, figura clave en la operación.
Según lo revelado por el reputado periodista español Pepe Álvarez, Mark Bellingham, padre y agente del jugador, se reunió con los responsables del Real Madrid justo después del final de la temporada pasada, y les comunicó el deseo de su hijo de no continuar con el equipo.
Pepe Álvarez explicó, a través de su cuenta en la red social "X", que el padre de Bellingham justificó la petición de salida por la existencia de desacuerdos deportivos con algunos responsables de la dirección deportiva, lo que ha hecho que el jugador se sienta incómodo dentro del equipo, pese a su condición de titular indiscutible en el once del entrenador.
Añadió que la respuesta de la directiva del Real Madrid fue tajante y rotunda, al comunicar al padre del jugador que Jude Bellingham no está en venta bajo ninguna circunstancia, y que el club lo considera uno de los pilares fundamentales de su proyecto de futuro, sin intención alguna de desprenderse de él por muchas que sean las ofertas tentadoras.