Estrella pide salir del Real Madrid, crack se queda en el Barça y futuro de Vinicius

Después de todos los rumores que sitúan a Rodri en el Madrid, el diario Mánchester Evening News, pregunta a los aficionados que harían con Rodri y la mayoría de ellos, el 60%, asegura que prefiere venderlo al Real Madrid por una buena cantidad de dinero y solo 15% se lo quedaría y se arriesgaría a perderlo gratis. No quieren un jugador que se quiere marchar y prefieren ingresar dinero para tapar su hueco.