Polémica ruptura: fue captado con otras mujeres tras ganar el Mundial y su novia lo deja

Nico Williams se separó de su novia después de que se filtraran unas fotografías en las que aparece disfrutando en un yate con mujeres. Algunos periodistas reportan que este no fue el motivo de la ruptura.
Diez días después de que España conquistara el Mundial 2026 tras derrotar a Argentina, Nico Williams vivió un inesperado bache personal. El delantero terminó su romance con Ainhi García en medio de rumores por infidelidades y desgaste de la relación.
Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero lo cierto es que su ruptura sorprendió a muchos, ya que durante la Copa del Mundo se mostraron como una de las parejas más sólidas de 'La Roja'.
De hecho, ella estuvo apoyándole en cada uno de sus partidos, así como el pasado 12 de julio, con motivo del cumpleaños 24 del futbolista. "Feliz vida a la persona que ilumina la mía. Te quiero", escribía la influencer en sus redes sociales. Unas palabras que Williams contestaba con un sentido "te amo, pequeña".
Sin embargo, cabe destacar que el fin de esta relación es algo que algunos llevaban presintiendo desde hace días. Y más después de que el programa 'De Lunes a Viernes' emitiera unas imágenes en primicia en las que aparecía Nico disfrutando de unas vacaciones con unas chicas en un yate.
La citada fuente sacó a la luz las fotos del jugador disfrutando durante sus vacaciones en Marbella, tras ganar el Mundial con España, y acompañado de varias chicas. (Foto de X)
Y aunque pueden tratarse de unas simples amigas, el hecho de que justo después haya terminado su relación con Ainhi ha sido una prueba más que suficiente para muchos usuarios. (Foto de X)
En algunas de las imágenes se aprecia a Nico abrazado con otra mujer en el yate. Esto habría provocado la molestia de su ahora expareja, que decidió borrar todas las fotos con él y dejar de seguirlo en Instagram. (Foto de X)
No obstante, algunos periodistas informaron que no hubo terceras personas y solo fue el fin del amor, mientras otros colaboradores señalaron el enojo de ella tras ver las fotos del barco con otras mujeres.
El joven atacante vuelve a estar soltero después de dos años en compañía de Ainhi García, una ingeniera y experta en Inteligencia Artificial. Nada parecía indicar que ambos estuvieran cerca de la ruptura, pues hasta hace unos días todavía seguían intercambiándose mensajes de amor en sus redes sociales.
Javi Hoyos, experto en la farándula deportiva, habló con el entorno de la pareja y asegura que "han roto de buenas formas". Lo han hecho con toda discreciónm, aunque en sus respectivos muros de Instagram ya no queda rastro del noviazgo.
Y por si las dudas, el reportero se ha apresurado a afriarm que "no ha habido infidelidades, no ha habido terceras personas", una cuestión que siempre está latente en rupturas de este tipo.
Según le han dicho al periodista, "han terminado bien, simplemente se acabó el amor". Por lo visto, los entornos indican que se siguen teniendo "mucho cariño" y que no ha habido "nada extraño" en la abrupta y sorprendente separación.
Para finalizar, Javi Hoyos resume que todo fue por el "desgaste de su relación" y que ahora "ambos están solteros".
De acuerdo con 'La Razón', Williams está pasando el trago amargo de su ruptura con unas vacaciones en Marbella para despejar su mente antes de reincorporarse a los entrenamientos con el Athletic Club y hacer la pretemporada con el fin de prepararse para la nueva campaña.
Ainhi García, por su parte, ya se encuentra en Bilbao tras acompañar al delantero en el Mundial y se enfoca en sus próximos proyectos tecnológicos e imparte cursos vinculados a la Inteligencia Artificial.