Bomba de Vinicius y Barça tiene nuevo delantero; Vozinha los deja plantado

Informan desde el diario AS que Endrick no estaría contento con su situación en el Real Madrid. El delantero brasileño volvió al equipo tras finalizar su cesión en Lyon, pero ha visto que la llegada de Carlos Espi y Yan Diomande lo dejarán nuevamente sin minutos. En ese contexto, el Liverpool aparece en su camino y estaría dispuesto a ofrecer unos 50 millones de euros por su traspaso.