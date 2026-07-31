Bomba de Vinicius y Barça tiene nuevo delantero; Vozinha los deja plantado

Las últimas novedades en el mercado de fichajes de Europa: Vinicius estaría muy cerca de abandonar el Real Madrid, Barcelona confirmó a su nuevo refuerzo y el giro inesperado con Vozinha.
OFICIAL / Tras siete temporadas en el Borussia Dortmund, Julian Brandt ya es nuevo jugador del Ajax. El volante alemán, de 30 años, llega como agente libre y firma contrato hasta junio de 2029.
OFICIAL / Real Madrid sigue vendiendo a sus canteranos y esta vez fue el turno de Víctor Valdepeñas. El defensor llega a la Fiorentina tras pagar ocho millones de euros, aunque el conjunto merengue se queda con el 50% de los derechos del futbolista.
Mauro Icardi estaría en negociaciones con el Besiktas después de no renovar su contrato con el Galatasaray. El atacante argentino se encuentra como agente libre y durante la temporada pasada anotó 14 goles.
OFICIAL / Eddie Howe deja el Newcastle. Pese a que era un secreto a voces, el club inglés confirmó que el entrenador finaliza su etapa luego de cinco temporadas. Además, Matthias Jaissle será su sustituto.
OFICIAL / Mykhailo Mudryk podrá volver a jugar de inmediato tras un acuerdo legal con la Agencia Mundial Antidopaje y la Federación Inglesa que redujo y dejó sin efecto su castigo por un caso positivo de meldonium iniciado a finales de 2024. El ucraniano se unirá a la concentración del Chelsea en Hong Kong y ponerse a la órdenes de Xabi Alonso.
Informa el periodista Fabrizio Romano que Bayer Leverkusen presentó su primera oferta al Napoli por Miguel Gutiérrez, quien sería el sustituto de Alejandro Grimaldo, fichaje del Atlético. Ahora depende del club italiano aprobar o no el traspaso el exlateral madridista.
OFICIAL / El Inter presenta a John Stones. El central inglés llega como agente libre tras finalizar su contrato de 10 años con el Manchester City y firmó por dos temporadas con los nerazzurros.
De acuerdo con la agencia EFE, el Leipzig ya trabaja en el relevo de Yan Diomande, cuyo fichaje por el Real Madrid está cada vez más cerca. El club alemán espera cerrar la venta del marfileño por unos 120 millones de euros y maneja una lista de posibles sustitutos encabezada por Francisco Conceiçao, extremo portugués de la Juventus. También figuran nombres como Paul Nebel, Malick Fofana y Said El Mala.
OFICIAL / Barcelona anunció el fichaje de Jesse Bisiwu. El delantero belga, de 18 años, arriba al Camp Nou desde el Brujas y la operación se cerró en alrededor de 8,5 millones de euros. Firma contrato hasta 2031.
A falta del anuncio oficial, Ter Stegen ya tiene todo listo para ajatar en el Ajax. El portero alemán ya se encuentra en Ámsterdam para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato. Se trata de una cesión por una temporada desde el Barcelona. (Foto Sport)
Joao Cancelo no se ha presentado a los entrenamientos de pretemporada en Austria, donde fue citado por el Al Hilal. Se mantiene a la espera de que el club árabe y Barcelona cierren el acuerdo por su traspaso. Sin embargo, este gesto molestó a su equipo, que está barajando la opción de imponerle una sanción económica.
Franco Mastantuono fue marginado de la convocatoria para el partido de pretemporada del Real Madrid ante la Fiorentina. El volante argentino dejará el club blanco a través de una cesión en busca de minutos y en la lista aparecen equipos como la Roma, Fulham, Villarreal o Como.
Rafa Leao ha estado muy vinculado en los últimos días con el Fenerbahce. Ahora, el Manchester United se mete en la operación pidiendo informacion por el extremo portugués y evalúan las condiciones de un posible traspaso. El Milan pide alrededor de 50-60 millones de euros.
Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern Múnich, anunció que Michael Olisea no está en venta y no le interesa escuchar ofertas por el francés. "Me partí de risa con esos rumores. Solo comprobé cuánto tiempo le queda de contrato. Tres años. Para mí no es un tema en absoluto. Podría venir ahora el emperador de China y tampoco hablaríamos con él", aseguró.
Fabrizio Romano informa en exclusiva que el PSG inició conversaciones para fichar a Mika Godts, extremo del Ajax. El talentoso jugador belga ha despertado el interés de Luis Enrique y el cuadro neerlandés quiere retenerlo, pero ahora está al tanto que desde la capital francesa están valorando su incorporación.
"Mi traspaso al Real Madrid fue muy rápido, de la nada... ¡No me lo esperaba en absoluto! Estoy tan feliz. Es un sueño", declaró Carlos Espí. El delantero español es la principal novedad en la convocatoria de los blancos para el partido amistoso frente a la Fiorentina en Austria.
Informan desde el diario AS que Endrick no estaría contento con su situación en el Real Madrid. El delantero brasileño volvió al equipo tras finalizar su cesión en Lyon, pero ha visto que la llegada de Carlos Espi y Yan Diomande lo dejarán nuevamente sin minutos. En ese contexto, el Liverpool aparece en su camino y estaría dispuesto a ofrecer unos 50 millones de euros por su traspaso.
BOMBAZO / Arsenal habría alcanzado un principio de acuerdo en términos personales con Vinicius. El club inglés ha decidido ir con todo para intentar sacar a la estrella del Real Madrid, aprovechando una severa encrucijada contractual. Los últimos reportes indican que los 'Gunners' le ofrecen el contrato más alto de la historia de la entidad: 480 mil euros por semana, lo que serían casi 25 millones de euros por temporada.
Por su parte, el diario Marca publica que el Real Madrid le ha trasladado a Vinicius una oferta de renovación definitiva cifrada en torno a los 20 millones de euros por temporada, estableciendo un ultimátum: o acepta la propuesta o lo colocarán en el mercado de fichajes este mismo verano ante el interés de equipos como el Arsenal.
Vozinha sigue sin viajar a Chile. El arquero de Cabo Verde debía reportarse con el Colo Colo desde el pasado martes tras alcanzar un acuerdo de palabra con la entidad. Todavía no hay nada firmado y en las últimas horas la prensa chilena especula que podría dejar plantado al 'Cacique' por un fuerte motivo.
El RS Berkane de Marruecos cerró la contratación de Pedro 'Bubista' Leitão Brito, el DT que dirigió a Vozinha en la histórica campaña de Cabo Verde en el Mundial 2026. El entrenador lo habría contactado para ofrecerle el puesto de arquero titular en el equipo, además le habrían presentado una oferta superior a la de Colo Colo. El guardameta parece que ya tendría decidido aceptarla y finalmente no viajar a Chile.