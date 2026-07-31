La noche mágica de Aceituno, Sayago sufre fuerte golpe y las chicas en el Morazán

Todo lo que nos dejó la goleada de Real España frente a Platense en el arranque del histórico Apertura 2026 de la Liga Nacional. (Fotos por Neptalí Romero)
El fútbol regresó este viernes a la cancha del Estadio Morazán con el estreno del Apertura 2026, donde Real España se impuso con autoridad sobre Platense (0-3). La afición catedrática se hizo presente para ver el primer partido del equipo de sus amores.
El recinto sampedrano albergó el encuentro del histórico campeonato que por primera vez tendrá 12 clubes en Primera División. Estas chicas fueron las primeras en llegar y dieron un saludo al lente de DIEZ.
El árbitro mundialista Said Martínez fue el encargado de dirigir el compromiso y no tuvo la necesidad de mostrar las tarjetas. Fue un partido prácticamente limpio entre escualos y aurinegros.
La belleza no podía faltar en el Estadio Morazán y ellas nos regalaron una sonrisa desde el sector de silla mientras los equipos se preparaban para saltar al terreno de juego.
Una de las novedades en la formación de la 'Máquina' fue Marcelo Pereira. El defensor volvió del fútbol de Costa Rica y decidió continuar su carrera bajo las órdenes de Jeaustin Campos.
Cabe mencionar que el local esta noche fue Platense porque el Estadio Excélsior continúa sin alumbrado. Sin embargo, al conjunto de Raúl Cáceres no le salió nada en la casa de Real España.
Real España impuso su ritmo y a los 30 minutos llegaría el primer festejo del encuentro: Marco Aceituno, que regresó al club tras su terminar su cesión en Choloma, fue la figura con dos tantos.
Aceituno se ha ganado la confianza de Jeaustin Campos y respondió con dos goles en el primer tiempo. El primero tras la asistencia de Gonzalo Rittaco y luego al filo del descanso con un remate de zurda a pase de Jhow Benavídez.
Aceituno compartió la delantera con Ángel Sayago, quien sentenció la goleada ante Platense en el tramo final del encuentro. Los dos puntas estuvieron finos y esperan seguir con la misma dinámica de cara al siguiente duelo.
La 'Mega Barra' alentó al equipo durante los 90 minutos y se fue muy satisfecha por el rendimiento de los jugadores en la primera fecha del certamen.
Sayago sufrió un fuerte golpe durante la segunda parte, pero eso no le impidió continuar sobre el campo. Al final tuvo su recompensa con un tanto.
El delantero argentino fue atendido por los médicos de la 'Máquina' y disputó todo el encuentro con un vendaje en su cabeza. Era fácil identificarlo desde las tribunas.
Sayago sentenció la goleada aurinegra a 10 minutos del final luego de conectar un centro desde la izquierda de Franklin Flores. El portero Merlín Bonilla intentó achicar su remate, pero le fue imposible.
Durante los festejos, los compañeros de Sayago estuvieron a punto de quitarle el vendaje, pero el atacante lo impidió y siguió el partido.
De esta manera, Real España arranca el Apertura 2026 con una goleada y ahora se enfoca para encarar la segunda jornada de local frente al Génesis PN.