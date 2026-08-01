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"Tremendo horror": señalan al culpable del papelón de Honduras en la Sub-20

La selección de Honduras Sub-20 quedó fuera del Mundial de la categoría y Juegos Olímpicos luego de caer goleado 4-0 ante Panamá. A la Bicolor no le perdonaron nada y ya mencioan al culpable.

01 de agosto de 2026 a las 21:06
Tremendo horror: señalan al culpable del papelón de Honduras en la Sub-20
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La selección de Honduras Sub-20 quedó fuera del Mundial de la categoría y Juegos Olímpicos luego de caer goleado 4-0 ante Panamá. A la Bicolor no le perdonaron nada y ya mencioan al culpable.
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Orlando López ha sido señalado como el culpbale del fracaso de Honduras en la categoría Sub-20. Gustavo Roca se le fue con todo.
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Mario Figueroa, periodista de Diez, destacó cada uno de los fracasos de Orlando López.
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El fracaso ha golepado bastante al fútbol de Honduras, porque no solo se pierde de ir a un Mundial, si no que también los Juegos Olímpicos.
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Claudia Torres tampoco se anduvo con rodeos.

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El papelón también golpea a la FFH, ya que el proceso de la nueva dirigencia no había comenzado mal..
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Honduras tendrá que ver el Mundial desde casa. La última vez que se clasificó fue en 2023.
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El papelón de Honduras no fue perdonado por nadie.
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A pesar de que generación llegaba ilusionando para conseguir una clasificación, todo se vino abajo con la goleada.
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Germán Alvarado, de diario La Prensa, fue tajante.
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En Panamá celebran la clasificación, aunque para que ellos clasifiquen tendrán que vencer a México.
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Gustavo Caballero está cansado de ir de fracaso en fracaso.
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Otro golpe para el fútbol hondureño.
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En Panamá están felices con sus muchachos.
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Honduras ahora deberá analizar lo que debe venir para estos chicos.
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La goleada de 4-0 fue contundente.
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La fruestración por el fracaso es evidente, como dice el periodista Felipe Valencia.
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