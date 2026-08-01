"Tremendo horror": señalan al culpable del papelón de Honduras en la Sub-20

La selección de Honduras Sub-20 quedó fuera del Mundial de la categoría y Juegos Olímpicos luego de caer goleado 4-0 ante Panamá. A la Bicolor no le perdonaron nada y ya mencioan al culpable.
Orlando López ha sido señalado como el culpbale del fracaso de Honduras en la categoría Sub-20. Gustavo Roca se le fue con todo.
Mario Figueroa, periodista de Diez, destacó cada uno de los fracasos de Orlando López.
El fracaso ha golepado bastante al fútbol de Honduras, porque no solo se pierde de ir a un Mundial, si no que también los Juegos Olímpicos.
Claudia Torres tampoco se anduvo con rodeos.
El papelón también golpea a la FFH, ya que el proceso de la nueva dirigencia no había comenzado mal..
Honduras tendrá que ver el Mundial desde casa. La última vez que se clasificó fue en 2023.
El papelón de Honduras no fue perdonado por nadie.
A pesar de que generación llegaba ilusionando para conseguir una clasificación, todo se vino abajo con la goleada.
Germán Alvarado, de diario La Prensa, fue tajante.
En Panamá celebran la clasificación, aunque para que ellos clasifiquen tendrán que vencer a México.
Gustavo Caballero está cansado de ir de fracaso en fracaso.
Otro golpe para el fútbol hondureño.
En Panamá están felices con sus muchachos.
Honduras ahora deberá analizar lo que debe venir para estos chicos.
La goleada de 4-0 fue contundente.
La fruestración por el fracaso es evidente, como dice el periodista Felipe Valencia.