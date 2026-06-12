Marathón tiene su quinto refuerzo para el Apertura y la Copa Centroamericana

Marathón continúa reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura 2026 y este jueves DIEZ conoció que el futbolista Samuel Card se convirtió en nuevo fichaje esmeralda

El jugador de 20 años llega procedente del Victoria de La Ceiba, club donde logró destacarse por sus condiciones, versatilidad y proyección dentro del fútbol hondureño. Su llegada responde al objetivo del equipo sampedrano de fortalecer diferentes zonas del campo con talento joven y de presente prometedor.