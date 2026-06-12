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Marathón tiene su quinto refuerzo para el Apertura y la Copa Centroamericana

El cuadro verdolaga firmó a un lateral derecho para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.

Marathón tiene su quinto refuerzo para el Apertura y la Copa Centroamericana

Marathón ya tiene su quinto fichaje para encarar la Copa Centroamericana.

12 de junio de 2026 a las 13:53

Marathón continúa reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura 2026 y este jueves DIEZ conoció que el futbolista Samuel Card se convirtió en nuevo fichaje esmeralda

El jugador de 20 años llega procedente del Victoria de La Ceiba, club donde logró destacarse por sus condiciones, versatilidad y proyección dentro del fútbol hondureño. Su llegada responde al objetivo del equipo sampedrano de fortalecer diferentes zonas del campo con talento joven y de presente prometedor.

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Card puede desempeñarse tanto como lateral derecho como extremo por la banda derecha, características que le brindan al cuerpo técnico varias alternativas tácticas para afrontar las competencias nacionales e internacionales que tendrá el club en los próximos meses.

Con este movimiento, Samuel Card se suma a la lista de incorporaciones realizadas por Marathón para el nuevo campeonato. Anteriormente, la institución ya tiene los fichajes de Jonathan Paz, Alberth Elis, Yeison Mejía y Natanael Agurcia, conformando así una de las ventanas de fichajes más activas del mercado hondureño.

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Con la llegada de Samuel Card, Marathón se refuerza con dos laterales tras la confirmación de Natanael Agurcia. La escuadra verdolaga afrontará la Copa Centroamericana.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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