Marathón tiene su quinto refuerzo para el Apertura y la Copa Centroamericana

Marathón continúa reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura 2026 y este jueves DIEZ conoció que el futbolista Samuel Card se convirtió en nuevo fichaje esmeralda
El jugador de 20 años llega procedente del Victoria de La Ceiba, club donde logró destacarse por sus condiciones, versatilidad y proyección dentro del fútbol hondureño. Su llegada responde al objetivo del equipo sampedrano de fortalecer diferentes zonas del campo con talento joven y de presente prometedor.
Card puede desempeñarse tanto como lateral derecho como extremo por la banda derecha, características que le brindan al cuerpo técnico varias alternativas tácticas para afrontar las competencias nacionales e internacionales que tendrá el club en los próximos meses.
Con este movimiento, Samuel Card se suma a la lista de incorporaciones realizadas por Marathón para el nuevo campeonato. Anteriormente, la institución ya tiene los fichajes de Jonathan Paz, Alberth Elis, Yeison Mejía y Natanael Agurcia, conformando así una de las ventanas de fichajes más activas del mercado hondureño.
Con la llegada de Samuel Card, Marathón se refuerza con dos laterales tras la confirmación de Natanael Agurcia. La escuadra verdolaga afrontará la Copa Centroamericana.