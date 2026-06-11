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El Victoria de Carlos Espina comienza a sacar la chequera y anuncia nuevo fichaje

El club ceibeño primero fichó tres entrenadores para el proyecto y ahora ha comenzado por el plantel para la próxima temporada

El Victoria de Carlos Espina comienza a sacar la chequera y anuncia nuevo fichaje

El dirigente uruguayo-mexicano, Carlos Eduardo Espina, está comenzando a reestructurar la plantilla del CD Victoria que competirá en la segunda división de Honduras.

11 de junio de 2026 a las 17:24

El Club Victoria de la mano del empresario y youtuber uruguayo, Carlos Eduardo Espina, ha comenzado con la reestructuración de cara a la próxima competencia. Primero comenzó pagando las deudas y ahora está anunciando nuevos fichajes.

Este jueves anunció el fichaje del guardameta Harold Fonseca, guardián que llega procedente del Olancho FC donde no logró consolidarse y regresa al equipo jaibo que buscará protagonismo.

Harold, de 32 años, es uno de los porteros más experimentados del país y ha pasado por los clubes, Motagua, Olimpia, Marathón, Olancho FC, Juticalpa FC y en el club Vida.

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El guardián se convierte en el segundo fichaje del Victoria tras anunciar como primer refuerzo al extremo Yethson Chávez, jugador que llega procedente del CD Choloma.

El Victoria será dirigido por el técnico Carlos El Chato Padilla quien tendrá de asistente al experimentado estratega Raúl Martínez Sambulá. También se fichó como entrenador de reservas a Julio César Rambo de León.

El guardameta Harold Fonseca fue anunciado en el CD Victoria de La Ceiba.

El guardameta Harold Fonseca fue anunciado en el CD Victoria de La Ceiba.

Según ha explicado Carlos Eduardo Espina, la idea es que el Victoria pueda subir nuevamente a primera división el próximo año. Es por eso que competirán con todo en la segunda división, además de reactivar el semillero como uno de los clubes que apostará en el talento joven.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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