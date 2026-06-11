El Victoria de Carlos Espina comienza a sacar la chequera y anuncia nuevo fichaje

El Club Victoria de la mano del empresario y youtuber uruguayo, Carlos Eduardo Espina, ha comenzado con la reestructuración de cara a la próxima competencia. Primero comenzó pagando las deudas y ahora está anunciando nuevos fichajes.

Este jueves anunció el fichaje del guardameta Harold Fonseca, guardián que llega procedente del Olancho FC donde no logró consolidarse y regresa al equipo jaibo que buscará protagonismo.

Harold, de 32 años, es uno de los porteros más experimentados del país y ha pasado por los clubes, Motagua, Olimpia, Marathón, Olancho FC, Juticalpa FC y en el club Vida.