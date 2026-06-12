Motagua despide con frío comunicado a Marcelo Santos ¿Dónde jugará el defensor?

Tras 9 años defendiendo la camiseta de Motagua y ejerciendo como capitán en las últimas temporadas, el zaguero quedó oficialmente desligado de la institución azul, abriendo la puerta a nuevos desafíos en su carrera.

El futuro del defensor Marcelo Santos comienza a convertirse en uno de los temas más comentados del mercado de fichajes en Honduras y más ahora que es agente libre.

La salida del experimentado central ha despertado inmediatamente rumores sobre su próximo destino. Entre las versiones que circulan figura el interés de Olimpia.

Aunque una posible negociación estaría condicionada por el conocido pacto de caballeros que históricamente ha existido entre ambas directivas para evitar incorporaciones directas entre los dos clubes capitalinos.

Fue este viernes 12 de junio cuando Motagua confirmó mediante un frio comunicado la marcha de Santos. "El defensor central Marcelo Santos ha dejado de formar parte de nuestra institución", anunció el club.

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Agradeciendo además su entrega, compromiso y liderazgo durante su etapa con las águilas, donde logró conquistar títulos y convertirse en una de las referencias del plantel.



Marcelo Santos, de 33 años, inició su carrera en el Vida de La Ceiba y a su llegada a Motagua fue bastión, salió con 6 títulos con el Ciclón Azul.

"El capitán de las últimas temporadas deja un legado enorme y se marcha con una copa más en su trayectoria", destacó la institución azul, que también le deseó éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales.

Mientras tanto, la incógnita sobre el próximo paso del defensor sigue abierta y su nombre promete ser uno de los más seguidos durante las próximas semanas del mercado hondureño, clubes como Marathón, Real España y Olancho FC han sonado también como candidatos a incorporarlo.