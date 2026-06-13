12 bajas: Platense pasa la escoba previo al torneo Apertura 2026

El Platense tendrá un cambio drástico para el torneo Apertura 2026 porque su plantel tuvo muchas depuraciones y apostarán a la sangre nueva de sus reservas que tienen hambre de mostrarse.

El equipo de Raúl Cáceres tiene 12 bajas confirmadas, jugadores que no tuvieron el ritmo deseado por el cuerpo técnico y otros que buscarán mejores oportunidades en nuevos destinos.

Los nombres son: Daniel Carter Bodden, Rembrandt Flores, Carlos Castellanos, Ofir Padilla, Samuel Pozantes, César Canales, Carlos López Quintero, Alexis Orobio; Joel Castillo e Ilce Barahona.