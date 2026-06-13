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12 bajas: Platense pasa la escoba previo al torneo Apertura 2026

El Tiburón echará mano de sus juveniles que brillaron en el último torneo de Reservas Espaciales.

12 bajas: Platense pasa la escoba previo al torneo Apertura 2026

Platense espera cerrar unas 6 altas de cara a la competición que se viene.
13 de junio de 2026 a las 16:46

El Platense tendrá un cambio drástico para el torneo Apertura 2026 porque su plantel tuvo muchas depuraciones y apostarán a la sangre nueva de sus reservas que tienen hambre de mostrarse.

El equipo de Raúl Cáceres tiene 12 bajas confirmadas, jugadores que no tuvieron el ritmo deseado por el cuerpo técnico y otros que buscarán mejores oportunidades en nuevos destinos.

Los nombres son: Daniel Carter Bodden, Rembrandt Flores, Carlos Castellanos, Ofir Padilla, Samuel Pozantes, César Canales, Carlos López Quintero, Alexis Orobio; Joel Castillo e Ilce Barahona.

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También finalizan los préstamos de los merengues Heber Núñez y Moisés Rodríguez que deberán esperar la decisión de Eduardo Espinel si regresan a Olimpia o deberán buscar club.

A esa extensa lista se podría unir a Edwin Solani que tiene propuestas dentro del país, Sebastián Espinoza que es ficha del Real España y el atacante Erick 'Yio' Puerto , quien se espera que pueda dar el salto al fútbol internacional.

El Tiburón echará mano de sus reservas especiales se planifica ascender al primer equipo a 12 o 14 de los chicos que clasificaron a la liguilla del torneo juvenil.

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Los porteños también se reforzarán con 6 altas con quienes ya están charlando y esperando llegar a un acuerdo final.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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