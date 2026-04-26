Chato Padilla y el responsable por la goleada que sufrió ante Motagua: "Me estás reventando..."

Carlos 'Chato' Padilla salió decepcionado y al mismo tiempo sorprendido por el pobre rendimiento que mostró su Choloma, goleado ante el líder Motagua en el Estadio Nacional (5-1), y ahora se jugará una "final" en la última jornada del Clausura por la salvación. El entrenador reconoció que nadie le había marcado cinco goles a su equipo y explicó que la falta de orden e intensidad la pagaron muy caro. Dijo que es el responsable de la dolorosa derrota.

Dura caída ante Motagua "Perdimos lo que bien veníamos haciendo, lo que es el orden. Sufrimos ese golpe psicológico de errar ese penal y ahí nos costó. Hablamos con ellos que en estos partidos tenemos que estar altamente concentrados. Si miramos el primer gol, el compañero tiene que asegurar una pelota, la erra y ahí nace el primer gol. Volvimos a intentarlo, después el 2-0, y creo que en el minuto 53 nos cae el 3-1 y eso fue lapidario para intentar reponer esto. Ahora hay que darle la vuelta a la página". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Es capaz de salvar la categoría? "Me estás reventando... Creo que esa intensidad y sobre todo el orden no lo hicimos bien, el golpe es duro, nos queda un partido más y es una final. Cada partido es una final, hoy no era la excepción. Motagua es el único equipo que nos ha hecho cinco goles y fue porque perdimos el orden, pero bueno... ya está". Mensaje a sus jugadores "El mismo verso que les digo desde el inicio. Hoy creí que el equipo tenía esa ilusión de sumar, el que está debe asumir la responsabilidad. Ahora Victoria tiene que jugar, nadie te va a regalar nada. Vamos a jugarnos nuestra última carta con Marathón, que también es complicado".