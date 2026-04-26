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Chato Padilla y el responsable por la goleada que sufrió ante Motagua: "Me estás reventando..."

El técnico del Choloma explica que se jugarán una final en la última fecha contra Marathón por la permanencia.

2026-04-26

Carlos 'Chato' Padilla salió decepcionado y al mismo tiempo sorprendido por el pobre rendimiento que mostró su Choloma, goleado ante el líder Motagua en el Estadio Nacional (5-1), y ahora se jugará una "final" en la última jornada del Clausura por la salvación.

El entrenador reconoció que nadie le había marcado cinco goles a su equipo y explicó que la falta de orden e intensidad la pagaron muy caro. Dijo que es el responsable de la dolorosa derrota.

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Dura caída ante Motagua

"Perdimos lo que bien veníamos haciendo, lo que es el orden. Sufrimos ese golpe psicológico de errar ese penal y ahí nos costó. Hablamos con ellos que en estos partidos tenemos que estar altamente concentrados.

Si miramos el primer gol, el compañero tiene que asegurar una pelota, la erra y ahí nace el primer gol. Volvimos a intentarlo, después el 2-0, y creo que en el minuto 53 nos cae el 3-1 y eso fue lapidario para intentar reponer esto. Ahora hay que darle la vuelta a la página".

¿Es capaz de salvar la categoría?

"Me estás reventando... Creo que esa intensidad y sobre todo el orden no lo hicimos bien, el golpe es duro, nos queda un partido más y es una final. Cada partido es una final, hoy no era la excepción. Motagua es el único equipo que nos ha hecho cinco goles y fue porque perdimos el orden, pero bueno... ya está".

Mensaje a sus jugadores

"El mismo verso que les digo desde el inicio. Hoy creí que el equipo tenía esa ilusión de sumar, el que está debe asumir la responsabilidad. Ahora Victoria tiene que jugar, nadie te va a regalar nada. Vamos a jugarnos nuestra última carta con Marathón, que también es complicado".

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Todo pasa por la mentalidad de los jugadores

"Sí, total, me voy sorprendido. Tenemos que estar fuertes cuando nos golpean. Contra Olimpia tuvimos 60 minutos espctaculares y cuando nos marcan el primer gol, el equipo entra en nerviosismo o presión. Pero presión tiene un padre de familia que no tiene cómo llevarle comida a sus hijos. Nosotros somos futbolistas, entrenamos, nos pagan bien, estamos bien, andamos en hoteles, ¿qué presión tenemos que tener por esto? Debemos asumir responsabilidades, ser conscientes lo que nos estamos jugando. Esto me deja un mal sabor de boca, no completamos la tarea".

Cómo levantar al equipo después de cinco goles

"Capaz en todo el torneo hay un partido en que pagamos y, desgraciadamente, fue este. Si nosotros sumábamos hoy, le cae el paso con el que nos jugamos el descenso. Un punto aquí pesa terrible, que sé yo... Repito: cometimos errores y lo pagamos caro. Yo soy el responsable, como cabeza de este grupo yo soy el responsable más allá que el que juega son los futbolistas".

Última jornada

"Ojalá que esto nos sirva para lo que tenemos enfrente, es una final, creo que todavía estamos dependiendo de nosotros".



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