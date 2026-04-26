Chato Padilla y el responsable por la goleada que sufrió ante Motagua: "Me estás reventando..."

<b>Dura caída ante Motagua </b>"Perdimos lo que bien veníamos haciendo, lo que es el orden. Sufrimos ese golpe psicológico de errar ese penal y ahí nos costó. Hablamos con ellos que en estos partidos tenemos que estar altamente concentrados.Si miramos el primer gol, el compañero tiene que asegurar una pelota, la erra y ahí nace el primer gol. Volvimos a intentarlo, después el 2-0, y creo que en el minuto 53 nos cae el 3-1 y eso fue lapidario para intentar reponer esto. Ahora hay que darle la vuelta a la página".<b>¿Es capaz de salvar la categoría?</b>"Me estás reventando... Creo que esa intensidad y sobre todo el orden no lo hicimos bien, el golpe es duro, nos queda un partido más y es una final. Cada partido es una final, hoy no era la excepción. Motagua es el único equipo que nos ha hecho cinco goles y fue porque perdimos el orden, pero bueno... ya está".<b>Mensaje a sus jugadores</b>"El mismo verso que les digo desde el inicio. Hoy creí que el equipo tenía esa ilusión de sumar, el que está debe asumir la responsabilidad. Ahora Victoria tiene que jugar, nadie te va a regalar nada. Vamos a jugarnos nuestra última carta con Marathón, que también es complicado".