Insolito antes del Mundial: retienen a goleador en USA por la razón menos pensada

La llegada de la selección de Irak a Estados Unidos para disputar el Mundial de 2026 estuvo marcada por un incidente migratorio que involucró a una de sus principales figuras.
Una impresentable y bochornosa situación se registró este sábado 6 de junio en Estados Unidos, cuando el capitán de la selección de Irak, Aymen Hussein, fue detenido por siete horas tras la llegada del combinado asiático.
El hecho ocurrió en el marco de la histórica participación de Irak en una Copa del Mundo, quien clasificó a la cita planetaria tras 40 años sin suerte.
El arribo de la selección iraquí al aeropuerto de Chicago fue un completo balde de agua fría a la euforia que vivían.
Luego de pisar suelo norteamericano, la estrella y capitán Aymen Hussein de la selección de Irak fue retenido por las autoridades por un total de siete horas.
La agencia Shafaq News informó que “se intentó por todos los medios conseguir la liberación del jugador. Pero los intentos fueron infructuosos y la delegación no tuvo más remedio que dirigirse a su lugar de alojamiento”.
Hussein arribó a territorio estadounidense junto con el resto de la selección iraquí, que utilizará Chicago como una de sus bases de preparación antes del inicio de la Copa del Mundo. Mientras sus compañeros completaban los trámites migratorios y abandonaban el aeropuerto, el atacante permaneció bajo revisión de las autoridades.
De esta manera, la selección de Irak se vio obligada a dejar atrás a su héroe.
Según consignaron diversos medios de Medio Oriente, el profesional fue liberado después de ser interrogado e investigado por siete horas.
De acuerdo a información preliminar, todo se habría debido a una confusión de nombres con otra persona de origen iraquí.
De acuerdo con las versiones conocidas hasta ahora, durante el procedimiento también fue inspeccionado su teléfono celular.
La delegación iraquí realizó gestiones para intentar acelerar el proceso, pero el jugador solo recuperó su libertad varias horas después de haber aterrizado en Chicago.
La situación no afectó únicamente al delantero. Talal Salah, fotógrafo oficial de la selección iraquí, permaneció retenido durante más de diez horas y finalmente no recibió autorización para ingresar a Estados Unidos.
Aymen Hussein, de 30 años, sufrió la muerte de su padre, quien servía al ejército iraquí, tras ser asesinado por terroristas en 2008. En 2014, su hermano mayor fue secuestrado y se desconoce su paradero hasta ahora.
Hussein y la delegación iraquí tuvieron un vuelo de 12 horas procedente de España para llegar a Estados Unidos y tener un recibimiento hostil por parte de las autoridades aduaneras.
El episodio ha generado preocupación en Irak a menos de al inicio dl Mundial, donde los asiáticos integrarán el Grupo H junto a Francia, Noruega y Senegal.