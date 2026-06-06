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Tras caer ante Argentina, la prensa señala el culpable y pide un regreso: "Ya ven"

Las reacciones a nivel local e internacional que dejó el 2-0 de la selección de Argentina ante Honduras.

06 de junio de 2026 a las 21:18
Tras caer ante Argentina, la prensa señala el culpable y pide un regreso: Ya ven
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El encuentro estuvo marcado por momentos que rápidamente generaron debate, desde la indignación por algunas decisiones y acciones dentro del terreno de juego.
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La Nación de Argentina catalogó de cómodo el triunfo ante la selección de Honduras.
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"El campeón está listo", señala la prensa internacional tras el 2-0 de la Albiceleste sobre Honduras.
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Diario Olé de Argentina .
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TyC Sports de Argentina dejó sus valoraciones sobre el triunfo de 2-0 ante Honduras.
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FoxSports de Argentina.
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La red social de X oficial de la Selección de Argentina .
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Diario Olé de Argentina señaló el blooper que se cometió al momento del Himno de ellos.
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Periodista colombiano señaló como pésimo el trabajo del árbitro tras el penal sancionado a favor de la Argentina en el amistoso ante Honduras.
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En las redes sociales hubo indignación por el penal sancionado a favor de Argentina ante Honduras.
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Walter García de Diario Diez de Honduras se mostró indignado por el penal sancionado a favor de Argentina.
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SportsCenter de ESPN sobre el penal anotado por Lautaro Martínez en el Argentina vs Honduras.
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El periodista hondureño Julio Cruz señaló al Buho Meléndez e indicó que debe de volver Andy Najar como lateral por la banda derecha de la H.
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Claro Sports de México.
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Diario LA Prensa de Honduras.
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91 mil personas ingresaron al partido y fue catalogado como locura la cantidad de seguidores presentes en el Argentina vs Honduras.
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German Alvarado de Diario LA PRENSA de Honduras señaló al Búho Meléndez.
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Maro Figueroa de Honduras señaló al Búho Meléndez.
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Julio Cruz de Honduras dejó sus valoraciones sobre el amistoso de la H ante la vigente campeona del mundo.
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Mauricio Kawas de Honduras y su análisis.
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"Sin Messi y sin despeinarse", señaló Diario Diez de Honduras.
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La opinión del periodista hondureño Gustavo Roca sobre el Argentina vs Honduras.
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