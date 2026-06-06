¿Messi cambió camisa? La modelo y abrazo de hermanos en el Honduras vs Argentina

Argentina triunfó 2- de forma fácil ante Honduras en el amistoso en Texas, USA. Messi fue la sensación sin jugar. Fotos Mauricio Ayala y capturas de video.
Los argentinos resaltaron la equivocación en el himno y colocaron la famosa canción del grupo Los Palmeras.
Una de las imágenes históricas sobre el anuncio entre Argentina y Honduras en el Kyle Field.
La hermosa argentina saluda al lente de DIEZ desde las gradas.
Hasta aficionados de Bangladesh se hicieron presentes y apoyando a Argentina.
Gastón Edul, periodista de Argentina, presente en la cobertura del amistoso.
Fernando Palomo, reconocido comunicador de ESPN, fue invitado especial en este encuentro amistoso.
Fueron más de 90 mil aficionados que se hicieron presentes en el Kyle Field.
Poco a poco los catrachos se hicieron sentir con el regreso de la Bicolor a Estados Unidos.
Rigoberto Rivas estuvo muy apagado como en otras ocasiones y Thiago Almada fue gran culpable.
Dereck Moncada dio chispazos de su talento, pero no fue suficiente ante la experiencia Argentina.
Kervin Arriaga fue otro jugador que no tuvo su mejor rendimiento y tuvo problemas en su espalda.
Lautaro Martínez, delantero del Inter Milán, abrió el marcador por medio del lanzamiento penal.
Argentina inauguró el marcador y fue un alivio, el juego se les estaba complicando.
Hubo reclamos de una supuesta mano de Nicolás Tagliáfico y fue revisada, pero se mantuvo la decisión.
Lionel Scaloni, DT de Argentina, la pasó bien en el amistoso frente a los catrachos.
Lionel Messi llegó con problemas físicos y su participación siempre se mantuvo de no jugar.
Su presencia causó la locura en los aficionados cada vez que lo enfocaban en las cámaras.
Todos querían saludar a la Pulga, la estrella de Argentina lo vio desde la banca el juego ante Honduras.
La modelo hondureña Haley Amaya captó la atención con su belleza y su trabajo periodístico.
Hermoso abrazo de los hermanos Dereck Moncada y Keyrol Figueroa, los hermanos jugaron juntos con la Selección de Honduras por primera vez.
Keyrol Figueroa, delantero del Liverpool Sub-21, disputó todo el segundo tiempo y fue su debut con Honduras.
Hubo intercambio de camisas y el hondureño Joseph Rosales tuvo el gesto con el argentino Rodrigo de Paul, lo buscó el campeón del mundo reaccionó de la mejor forma.
Al finalizar el encuentro los futbolistas hondureños se fueron a buscar a Messi.
Keyrol Figueroa fue uno de ellos, pero la Pulga no intercambió camisa con nadie.
Messi y David Ruiz se dieron un fuerte abrazo, ambos son compañeros del Inter Miami en la MLS.