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¿Messi cambió camisa? La modelo y abrazo de hermanos en el Honduras vs Argentina

Argentina triunfó 2- de forma fácil ante Honduras en el amistoso en Texas, USA. Messi fue la sensación sin jugar.

06 de junio de 2026 a las 20:06
¿Messi cambió camisa? La modelo y abrazo de hermanos en el Honduras vs Argentina
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Argentina triunfó 2- de forma fácil ante Honduras en el amistoso en Texas, USA. Messi fue la sensación sin jugar. Fotos Mauricio Ayala y capturas de video.
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Los argentinos resaltaron la equivocación en el himno y colocaron la famosa canción del grupo Los Palmeras.
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Una de las imágenes históricas sobre el anuncio entre Argentina y Honduras en el Kyle Field.
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La hermosa argentina saluda al lente de DIEZ desde las gradas.
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Hasta aficionados de Bangladesh se hicieron presentes y apoyando a Argentina.
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Gastón Edul, periodista de Argentina, presente en la cobertura del amistoso.
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Fernando Palomo, reconocido comunicador de ESPN, fue invitado especial en este encuentro amistoso.
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Fueron más de 90 mil aficionados que se hicieron presentes en el Kyle Field.
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Poco a poco los catrachos se hicieron sentir con el regreso de la Bicolor a Estados Unidos.
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Rigoberto Rivas estuvo muy apagado como en otras ocasiones y Thiago Almada fue gran culpable.
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Dereck Moncada dio chispazos de su talento, pero no fue suficiente ante la experiencia Argentina.
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Kervin Arriaga fue otro jugador que no tuvo su mejor rendimiento y tuvo problemas en su espalda.
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Lautaro Martínez, delantero del Inter Milán, abrió el marcador por medio del lanzamiento penal.
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Argentina inauguró el marcador y fue un alivio, el juego se les estaba complicando.
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Hubo reclamos de una supuesta mano de Nicolás Tagliáfico y fue revisada, pero se mantuvo la decisión.
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Lionel Scaloni, DT de Argentina, la pasó bien en el amistoso frente a los catrachos.
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Lionel Messi llegó con problemas físicos y su participación siempre se mantuvo de no jugar.
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Su presencia causó la locura en los aficionados cada vez que lo enfocaban en las cámaras.
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Todos querían saludar a la Pulga, la estrella de Argentina lo vio desde la banca el juego ante Honduras.
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La modelo hondureña Haley Amaya captó la atención con su belleza y su trabajo periodístico.
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Hermoso abrazo de los hermanos Dereck Moncada y Keyrol Figueroa, los hermanos jugaron juntos con la Selección de Honduras por primera vez.
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Keyrol Figueroa, delantero del Liverpool Sub-21, disputó todo el segundo tiempo y fue su debut con Honduras.
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Hubo intercambio de camisas y el hondureño Joseph Rosales tuvo el gesto con el argentino Rodrigo de Paul, lo buscó el campeón del mundo reaccionó de la mejor forma.
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Al finalizar el encuentro los futbolistas hondureños se fueron a buscar a Messi.
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Keyrol Figueroa fue uno de ellos, pero la Pulga no intercambió camisa con nadie.
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Messi y David Ruiz se dieron un fuerte abrazo, ambos son compañeros del Inter Miami en la MLS.
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