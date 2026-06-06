Se llevó la camisa de Rodrigo de Paul, abrazo a Keyrol y el encuentro de Messi

Nació en Tegucigalpa el 31 de agosto de 2006. Es hijo de Maynor Figueroa, el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Selección de Honduras. Se estrena con la Bicolor luciendo el dorsal número 24. A sus 19 años, comparte cancha con su hermano Dereck Moncada, de 18, en una noche inolvidable para ambos jóvenes talentos.