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Se llevó la camisa de Rodrigo de Paul, abrazo a Keyrol y el encuentro de Messi

Honduras cayó 2-0 ante Argentina, pero dentro del partido se dieron imágenes muy destacadas: el debut de Keyrol Figueroa, la promesa cumplida de Molina y el protagonismo de Lionel Messi.

06 de junio de 2026 a las 20:36
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Honduras cayó 2-0 ante Argentina, pero dentro del partido se dieron imágenes muy destacadas: el debut de Keyrol Figueroa, la promesa cumplida de Molina y el protagonismo de Lionel Messi.

 Mauricio Ayala
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Lionel Messi no tuvo un tan solo minuto con Honduras, pero si estuvo en el banco de los suplentes con Rodrigo de Paul, que si vio acción.

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El argentino saludó y a pesar de no jugar se mostro tranquilo en el banquillo, su objetivo es estar en el debut de la Copa del Mundo ante Argelia.

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Lionel Scaloni volvió a derrotar a Honduras como en 2022 y el partido le deja buenas sensaciones porque pudo ver a varios futbolistas.
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La selección de Honduras jugó su segundo amistoso de la nueva era y no ha podido ganar.

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José Francisco Molina y Lionel Scaloni se dieron un buen abrazo, como lo prometió en conferencia de prensa el español, fueron compañeros en el Deportivo de la Coruña y ahora son técnicos.

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José Francisco Molina todavía no conoce lo que es la victoria con Honduras. Registra un empate y una derrota.
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Joseph Rosales fuer uno de los mejores jugadores de Honduras en el primer tiempo. Aquí marcando al Colo Barco.

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Al 36' Buho Meléndez cometió un error y por no despejar un balón, le cometió un penal infantil a Nicolás Tagliafico. El árbitro esperó la confirmación del VAR y lo terminó señalando.
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Los jugadores de Honduras reclamaban al árbitro, pero él se mantuvo firme en su decisión.

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A Edrick Menjívar lo iba a sentenciar, Lautaro Martínez.

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Y en efecto así fue, el delantero del Inter de Milán cruzó su disparo, Menjívar adivinó, pero no pudo llegar a atajarlo.

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Así miraba Menjívar a Lautaro festejando junto a todos los argentinos.

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Argentina se iba al descanso ganando 1-0 con gol de penal;.

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Dereck Moncada tuvo un partido discreto ante Argentina.

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José Francisco Molina buscaba soluciones, pero su plan no salió como esperaba.

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Para el segundo tiempo, Keyrol Figueroa hizo su histórico debut con la camisa de la selección de Honduras.

 Radio House
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El sueño se hace realidad. Keyrol Figueroa, delantero catracho y goleador del Liverpool Sub-21, hace su debut oficial con la Selección de Honduras y comienza a escribir su propia historia con la camiseta nacional.

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Nació en Tegucigalpa el 31 de agosto de 2006. Es hijo de Maynor Figueroa, el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Selección de Honduras. Se estrena con la Bicolor luciendo el dorsal número 24. A sus 19 años, comparte cancha con su hermano Dereck Moncada, de 18, en una noche inolvidable para ambos jóvenes talentos.

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Argentina siguió a lo suyo y Giuliano Simeone marcó el segundo para la albiceleste.

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Al final el marcador fue 2-0, pero la H dejó algunos buenos destelllos por mucho por mejorar.

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91,102 aficionados se registraron en el Honduras vs Argentina.

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A Messi, al finalizar el partido, le pidieron fotografías.

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Messi no jugó, pero se mostró contento con sus compañeros y recibió muchos saludos de los jugadores de Honduras.

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Joseph Rosales le pidió la camisa a Rodrigo de Paul y este accedió.

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Así se dio el intercambio de camisas entre jugadores.

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Lionel Messi se encontró David Ruiz y se abrazaron mostrando mucho respeto. Hoy fueron rivales, pero luego de reencontrarán en el Inter Miami.

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Keyrol Figueroa se acercó para saludar a Messi. Un niño viviendo su sueño.

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Luis Vega saludando a los otros jugadores argentinos.

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Alejandro Reyes saludando a Alexis Mac Allister.

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