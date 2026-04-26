¡Efecto Javier López! Motagua certificó su clasificación a la próxima Copa Centroamericana de Concacaf

El entrenador del azul, el español <b>Javier López</b> habló de la clasificación a la instancia internacional donde era una obligación, ya que el año pasado se quedaron cerca tras ser eliminados por el <b>Cartaginés </b>de Costa Rica en cuartos de final."Estoy muy contento, son muchos objetivos los que hemos alcanzado con esta victoria justa y merecida", declaró el entrenador que está poniendo a soñar a los aficionados del ciclón con el título y poder desplomar al <b>Olimpia</b>, un rival que viene dominando la Liga.