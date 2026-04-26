Motagua no tuvo piedad de Choloma en la jornada 21 y los deja en problemas en la lucha por el no descenso

La historia cambió por completo a partir de ese momento. Como dicta la vieja máxima del fútbol, el que perdona lo paga. Al minuto 21, un error de <b>Jonathan Córdoba </b>en salida derivó en un contragolpe letal del Ciclón: <b>Clever Portillo </b>asistió a <b>Cristopher Meléndez</b>, quien definió sin problemas ante José Mariano Pineda para el 1-0.<b>Motagua </b>tomó confianza y amplió la ventaja al 32’. <b>Rodrigo Gómez </b>desbordó y envió un centro preciso que encontró la cabeza de <b>John Kleber de Oliveira </b>para el segundo tanto. Sin embargo, Choloma reaccionó al 39’, cuando <b>Marco Tulio Aceituno </b>aprovechó un balón dentro del área y venció a Ortiz para acortar distancias.Pero la esperanza visitante duró poco.Antes del descanso, <b>Clever Portillo </b>firmó una joya: con un toque sutil, le hizo un globito a Pineda para el 3-1 que prácticamente sentenció el rumbo del encuentro. De esta manera, el futbolista del Ciclón Azul habría sentenciado a los maquileros en la primera parte.En la segunda mitad, el técnico <b>Javier López </b>movió el banco y encontró resultados inmediatos. El uruguayo <b>Rodrigo de Olivera </b>ingresó y respondió con un doblete: marcó al 65’, apenas un minuto después de entrar al campo, y repitió al 76’ para completar la “manita” azul.