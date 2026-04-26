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Motagua no tuvo piedad de Choloma en la jornada 21 y los deja en problemas en la lucha por el no descenso

El equipo de Javier López se queda con el liderato en la penúltima jornada, pero Choloma queda en problemas en la lucha por no descender.

2026-04-26

El Motagua no tuvo piedad y firmó una goleada contundente de 5-1 sobre el CD Choloma en el estadio Nacional Chelato Uclés sin aficionados por el castigo, en duelo correspondiente a la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El partido tuvo un punto de quiebre muy temprano. Apenas al minuto 11, el árbitro Selvin Brown sancionó penal a favor de Choloma tras una clara falta del portero Luis Ortiz sobre Jainer Bermúdez. Era la oportunidad ideal para que los visitantes tomaran ventaja, pero el paraguayo Enrique Borja desperdició la ocasión al enviar su remate por encima del arco.

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La historia cambió por completo a partir de ese momento. Como dicta la vieja máxima del fútbol, el que perdona lo paga. Al minuto 21, un error de Jonathan Córdoba en salida derivó en un contragolpe letal del Ciclón: Clever Portillo asistió a Cristopher Meléndez, quien definió sin problemas ante José Mariano Pineda para el 1-0.

Motagua tomó confianza y amplió la ventaja al 32’. Rodrigo Gómez desbordó y envió un centro preciso que encontró la cabeza de John Kleber de Oliveira para el segundo tanto. Sin embargo, Choloma reaccionó al 39’, cuando Marco Tulio Aceituno aprovechó un balón dentro del área y venció a Ortiz para acortar distancias.Pero la esperanza visitante duró poco.

Antes del descanso, Clever Portillo firmó una joya: con un toque sutil, le hizo un globito a Pineda para el 3-1 que prácticamente sentenció el rumbo del encuentro. De esta manera, el futbolista del Ciclón Azul habría sentenciado a los maquileros en la primera parte.

En la segunda mitad, el técnico Javier López movió el banco y encontró resultados inmediatos. El uruguayo Rodrigo de Olivera ingresó y respondió con un doblete: marcó al 65’, apenas un minuto después de entrar al campo, y repitió al 76’ para completar la “manita” azul.

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Con este triunfo, Motagua se queda con el liderato momentaneo del Clausura 2026, pero Choloma queda seriamente comprometido en la tabla acumulada. Los maquileros apenas mantienen un punto de ventaja sobre el Victoria, que jugará su compromiso pendiente ante Génesis PN.

-- ALINEACIONES DEL PARTIDO --

MOTAGUA: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 12. Marcelo Santos, 17. Clever Portillo, 56. Carlos Palma, 8. Denis Meléndez, 10. Rodrigo Gómez, 7. Jorge Serrano, 11. Romario Da Silva y 20. John Kleber de Oliveira.

Entrenador: Javier López.

CD CHOLOMA: 24. José Mariano Pineda, 4. Jonathan Córdoba, 2. Bryan Barrios, 15. Cristian Canales, 23. Hermes Castillo, 6. John Paul Suazo, 5. Jordi Franco, 22. Eiver López, 50. Jainer Bermúdez, 13. Marco Tulio Aceituno y 9. Enrique Borja.

Entrenador: Carlos Padilla.

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Redacción web
Redacción Diez

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