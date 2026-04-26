Juticalpa vs. Lobos de la UPN: hora y por dónde ver hoy el partido de la jornada 21 del Clausura

Por un lado,<b> Juticalpa FC </b>llega sumergido en una campaña para el olvido. Ubicados en el último lugar de la tabla con apenas 15 puntos, los canecheros afrontan este compromiso con la obligación total de sumar de a tres.La presión es evidente: una victoria podría significar un respiro en la lucha por la permanencia, mientras que un tropiezo dejaría todo abierto para una última jornada cargada de nervios y con el temido fantasma del descenso acechando de cerca.El equipo sabe que no hay margen de error y que este partido puede marcar el rumbo de su futuro inmediato en la máxima categoría.