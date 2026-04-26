Juticalpa vs. Lobos de la UPN: hora y por dónde ver hoy el partido de la jornada 21 del Clausura

La emoción del cierre del torneo comienza a sentirse y este domingo la fecha 21 del Clausura 2026 tendrá un duelo cargado de tensión y necesidad cuando el Juticalpa FC reciba a los Lobos UPNFM en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. El encuentro, programado para las 7:30 PM por Canal Deportes TVC, será el cierre de la jornada dominical y promete ser uno de los más intensos, no solo por lo que está en juego, sino por el contexto crítico que viven ambos equipos en la recta final del campeonato.



Por un lado, Juticalpa FC llega sumergido en una campaña para el olvido. Ubicados en el último lugar de la tabla con apenas 15 puntos, los canecheros afrontan este compromiso con la obligación total de sumar de a tres. La presión es evidente: una victoria podría significar un respiro en la lucha por la permanencia, mientras que un tropiezo dejaría todo abierto para una última jornada cargada de nervios y con el temido fantasma del descenso acechando de cerca. El equipo sabe que no hay margen de error y que este partido puede marcar el rumbo de su futuro inmediato en la máxima categoría. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE