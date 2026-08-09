Así quedó la tabla del Apertura 2026 tras finalizar la segunda jornada

Las acciones comenzaron con el triunfo 1-3 del Olimpia sobre el Juticalpa FC en el Estadio Rubén Guifarro. Los albos pasaron apuros por momentos, pero lograron certificar tres nuevos puntos con los tantos de Jeremy Rodríguez , Edwin Rodríguez y Michaell Chirinos .

¡Sorpresa en el cierre! La jornada 2 del Apertura 2026 finalizó este domingo con tres intensos duelos y fue el Estrella Roja quien dio el batacazo tras ganarle al vigente campeón Motagua en la capital.

Más adelante, se enfrentaron Motagua y Estrella Roja en el Nacional. Ahí, el cuadro de Danlí dio la sorpresa tras vencer al 'Ciclón' en su propia casa; lo hicieron con goles de Mayorquin y Edilson Gómez, ambos de tiro libre.

Por último, el Independiente derrotó por 2-1 al Choloma en el cierre de la segunda fecha. Con estos últimos resultados, ya hay varios movimientos en la tabla de posiciones de la Liga Nacional.

Real España se queda con el liderato tras firmar paso perfecto con sus 6 puntos. Le sigue el Olimpia con la misma cantidad, pero por debajo por diferencia de goles.

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Olancho FC y Marathón ocupan el tercer y cuarto lugar con 4 unidades. En la quinta plaza se queda estancado el Motagua tras la derrota. Las águilas llevan 3 puntos, los mismos que su vencedor Estrella Roja que ahora pasa al sexto lugar.

El Independiente se queda en séptimo lugar con 3 unidades, al igual que Génesis PN en el octavo puesto. Continúan en el noveno y décimo escalón Lobos UPNFM y Platense con apenas 1 punto. Y en sótano se encuentran el Choloma y Juticalpa sin puntos.