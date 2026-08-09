Espinel tras triunfo de Olimpia y lo que dijo de Jeremy Rodríguez: "Hay una pelea fuerte..."

También habló del jovencito Jeremy Rodríguez , que volvió a marcar y ya lleva tres dianas en este arranque del torneo. Por otro lado, confirmó que Jorge Álvarez podría tener minutos en la próxima cita, en el clásico contra Motagua .

El técnico de los albos atendió la rueda de prensa tras el encuentro y valoró el gran esfuerzo de sus dirigidos con las altas temperaturas en Olancho y el desgaste de los últimos partidos.

Eduardo Espinel salió muy satisfecho del estadio Rubén Guifarro luego del importante triunfo que firmó Olimpia sobre Juticalpa por la segunda fecha del Apertura 2026.

Tres puntos en Catacamas

"Lo que más rescato es el esfuerzo. No era fácil jugar a esta hora, con el esfuerzo que hizo el equipo jugando hace tres días, era muy importante sostener lo físico. Creo que por momentos tuvimos el ritmo y parecía que nos podíamos caer en la parte última del partido, pero tuvimos que hacer cambios. Es lógico. No se puede sostener el ritmo con la temperatura en la que se jugó, el ritmo que venimos teniendo desde que arrancó el torneo, no hemos podido descansar más de tres días".

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Sensaciones

"Contento con el objetivo que era ganar ante un rival que seguramente sacará muchos puntos de local y de visita. Tiene jugadores de mucha jerarquía y se está armando. Pudimos lograr el objetivo que era lo más importante".

Jeremy Rodríguez

"Siento satisfacción, porque no nos equivocamos cuando elegimos a varios cipotes para jugar en Primera División. Hay varios chicos como él que están esperando la oportunidad, sabemos que hay una competencia sana entre los jóvenes y gente de experiencia. Hay una pelea fuerte donde los chicos tienen que saber que deben mantener un ritmo para poder tener su lugar. Para mí hoy era un partido difícil desde lo estratégico por todo el desgaste que está teniendo el grupo".

Trabajo defensivo

"Defensivamente, por el empuje del rival que está de local... me parece que sufrimos demasiado por no poder tener la contundencia en el primer tiempo. El resultado, por más que lo tengamos, te pueden convertir en cualquier jugada, pero en líneas generales creo que jugamos muy bien. Todavía hay cosas por mejorar. Pero este grupo se exige y prácticamente han jugado todos los futbolistas del plantel en estas pocas fechas. Todos han tenido competencia y eso es lo que estamos buscando".

Jorge Álvarez

"Tiene el alta médica, pero en lo futbolístico todavía no está al 100%. Ahora con una semanita más de trabajo puede llegar de la mejor manera para ayudar al equipo en la próxima fecha".

Temperatura en Catacamas

"Si hay que jugar, jugamos, pero creo que que se cometen algunos riesgos desde el punto de vista de la salud para el futbolista. La Liga es pareja para todos, hicimos lo imposible para mantener un ritmo que no se puede mantener durante los 90 minutos, pero lo intentamos".

Descansan en Copa Centroamericana y viene el clásico ante Motagua

"Después de esta semana, tenemos un partido exigente, siempre es bueno tener una semana de preparación, no solamente desde el punto de visita físico... teniendo cinco o seis días se le hace mejor al entrenador. Necesitamos esta semanita para proyectarse en lo que se viene".