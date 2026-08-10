Olimpia anuncia precios para el Superclásico ante Motagua en el estadio Nacional

El Olimpia anunció los precios de la boletería para el Superclásico ante Motagua, que se disputará el domingo 16 de agosto en el Estadio Nacional, en el primer derbi del torneo Apertura 2026. La cuenta regresiva para el esperado duelo entre los dos grandes de la capital hondureña ya comenzó. Los Albos regresan a casa después de su visita al Rubén Guifarro, donde vencieron por 1-3 al Juticalpa FC. El equipo dirigido por Eduardo Espinel tendrá descanso esta semana en la Copa Centroamericana 2026, por lo que ya pone la mirada en el duelo ante su acérrimo rival de la capital hondureña.

Por su parte, el Motagua llegará a este duelo con presión luego de caer sorpresivamente en el Nacional por 0-2 ante el recién ascendido Estrella Roja. El Ciclón Azul tendrá una doble prueba, ya que el próximo miércoles 12 de agosto recibirá al Cartaginés de Costa Rica en su tercer duelo en el torneo de Concacaf.

Después de ese compromiso, el equipo de Javier López encarará una nueva prueba en el Apertura 2026 y lo hará ante el Olimpia. El duelo marcará el reencuentro de ambos equipos, luego de que el pasado jueves 23 de julio los Leones vencieran por 1-0 al Motagua en la Supercopa de Honduras 2026. El clásico capitalino se jugará el domingo 16 de agosto a partir de las 5:15 pm en el Estadio Nacional. El partido corresponde a la tercera fecha del torneo Apertura 2026 y volverá a enfrentar a dos equipos que ya protagonizaron un duelo oficial en el inicio de la temporada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Precios de la boletería del Olimpia vs Motagua