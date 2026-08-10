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Olimpia anuncia precios para el Superclásico ante Motagua en el estadio Nacional

Los Albos definieron los precios de la boletería para el Superclásico del domingo 16 de agosto ante Motagua en el Estadio Nacional.

Olimpia anuncia precios para el Superclásico ante Motagua en el estadio Nacional

Olimpia viene de vencer a Motagua en la Supercopa, ahora se enfrentarán en el primer clásico de la Liga Nacional este domingo en el Chelato Uclés.

Fotos: David Romero
10 de agosto de 2026 a las 18:06

El Olimpia anunció los precios de la boletería para el Superclásico ante Motagua, que se disputará el domingo 16 de agosto en el Estadio Nacional, en el primer derbi del torneo Apertura 2026. La cuenta regresiva para el esperado duelo entre los dos grandes de la capital hondureña ya comenzó.

Los Albos regresan a casa después de su visita al Rubén Guifarro, donde vencieron por 1-3 al Juticalpa FC. El equipo dirigido por Eduardo Espinel tendrá descanso esta semana en la Copa Centroamericana 2026, por lo que ya pone la mirada en el duelo ante su acérrimo rival de la capital hondureña.

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Por su parte, el Motagua llegará a este duelo con presión luego de caer sorpresivamente en el Nacional por 0-2 ante el recién ascendido Estrella Roja. El Ciclón Azul tendrá una doble prueba, ya que el próximo miércoles 12 de agosto recibirá al Cartaginés de Costa Rica en su tercer duelo en el torneo de Concacaf.

Después de ese compromiso, el equipo de Javier López encarará una nueva prueba en el Apertura 2026 y lo hará ante el Olimpia. El duelo marcará el reencuentro de ambos equipos, luego de que el pasado jueves 23 de julio los Leones vencieran por 1-0 al Motagua en la Supercopa de Honduras 2026.

El clásico capitalino se jugará el domingo 16 de agosto a partir de las 5:15 pm en el Estadio Nacional. El partido corresponde a la tercera fecha del torneo Apertura 2026 y volverá a enfrentar a dos equipos que ya protagonizaron un duelo oficial en el inicio de la temporada.

Jorge El Toro Benguché es una de las amenazas que tiene Motagua ante Olimpia.

Jorge El Toro Benguché es una de las amenazas que tiene Motagua ante Olimpia.

Precios de la boletería del Olimpia vs Motagua

El Olimpia definió los precios de los boletos para el esperado derbi capitalino. Para el sector de Sol, el valor será de 150 lempiras; en Sombra, los aficionados pagarán 300 lempiras; mientras que la localidad de Silla tendrá un costo de 600 lempiras. La afición ya conoce cuánto deberá pagar para presenciar el primer Superclásico del Apertura 2026.

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Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Formando parte de las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

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