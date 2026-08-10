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Olimpia recibe buenas noticias: el futbolista que reforzará el mediocampo ante Motagua

El futbolista ha recibido el alta médica para regresar a las canchas luego de perderse el inicio de la temporada: su vuelta sería ante Motagua.

Olimpia recibe buenas noticias: el futbolista que reforzará el mediocampo ante Motagua

Eduardo Espinel recupera a futbolista de gran nivel para reforzar el mediocampo previo a la jornada 3 de la Liga Nacional.
10 de agosto de 2026 a las 15:02

Olimpia recibe una noticia positiva después del triunfo 1-3 ante Juticalpa FC. El mediocampista Jorge Álvarez está cada vez más cerca de volver a las canchas luego de perderse el inicio de la temporada con una lesión que lo ha tenido al margen del equipo.

El futbolista hondureño podría reaparecer en un partido especial para el mundo del olimpismo: el superclásico ante Motagua, correspondiente a la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

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Jorge Álvarez suma varias semanas alejado de la actividad debido a una lesión que sufrió a finales de junio, durante el inicio de la pretemporada del conjunto merengue. Su ausencia le impidió disputar encuentros importantes, entre ellos la final de la Supercopa frente a Motagua, además de los primeros compromisos de Olimpia en la Liga Nacional y la Copa Centroamericana.

Ahora, el panorama es mucho más alentador. El técnico de los albos, Eduardo Espinel, confirmó que Álvarez ya recibió el alta médica y se encuentra en la última etapa de su recuperación. Sin embargo, el entrenador uruguayo aclaró que todavía necesita recuperar ritmo futbolístico antes de estar nuevamente al cien por ciento.

“Sí tiene la alta médica, por ahí desde el punto de vista futbolístico todavía no está al 100%, pero creo que ahora con una semanita más de trabajo que tenemos, al no tener actividad entre semana, puede llegar de mejor manera para ayudar al equipo en la próxima fecha”, explicó Espinel.

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Después de superar la etapa más complicada de su lesión, Álvarez ya tiene el alta médica y ahora afronta el último desafío: recuperar el ritmo competitivo. Esta semana de trabajo será determinante para conocer si finalmente estará listo para volver a vestir la camiseta del Viejo León en un partido de máxima exigencia ante Motagua.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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