Sorpresota en la "Bota de Oro" de Honduras: así quedó la tabla de goleadores

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras ya tiene a una de sus grandes revelaciones. Con apenas 16 años de edad, Jeremy Rodríguez, delantero del Olimpia, se ha convertido en el máximo goleador del campeonato con tres anotaciones en apenas dos partidos. El juvenil merengue comenzó su aventura de manera espectacular. En la primera jornada fue titular ante Lobos UPNFM y respondió con un doblete, demostrando que la juventud no ha sido impedimento para aparecer en momentos importantes y convertirse rápidamente en uno de los nombres que más ilusionan a la afición olimpista.

Pero Jeremy no se conformó con esa actuación. En la segunda fecha volvió a hacerse presente en el marcador, esta vez frente a Juticalpa, donde apareció en el primer tiempo para marcar su tercer tanto del campeonato y darle continuidad a un arranque que pocos podían imaginar para un futbolista de apenas 16 años. De esta manera, Rodríguez aparece en solitario en la cima de la tabla de goleadores, superando a jugadores de mayor experiencia. Detrás de él se encuentran Nicolás Messiniti, de Marathón, Marco Aceituno y David Sayago, ambos de Real España, todos con dos anotaciones. La tabla también muestra a otros futbolistas que han comenzado a destacar en este Apertura. Lautaro Ferreira, de CD Choloma; Edilson Gómez y Reinieri Mayorquín, de CD Estrella Roja; además de Denilson Núñez y Elías Alderete, de Génesis PN, acumulan un gol cada uno en las primeras jornadas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE