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Sorpresota en la "Bota de Oro" de Honduras: así quedó la tabla de goleadores

Así marcha la tabla de goleadores tras la finalización de la jornada 2 del torneo Apertura.

Sorpresota en la Bota de Oro de Honduras: así quedó la tabla de goleadores

Así quedó la tabla de goleadores tras dos jornadas completas en el torneo Apertura.
10 de agosto de 2026 a las 09:27

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras ya tiene a una de sus grandes revelaciones. Con apenas 16 años de edad, Jeremy Rodríguez, delantero del Olimpia, se ha convertido en el máximo goleador del campeonato con tres anotaciones en apenas dos partidos.

El juvenil merengue comenzó su aventura de manera espectacular. En la primera jornada fue titular ante Lobos UPNFM y respondió con un doblete, demostrando que la juventud no ha sido impedimento para aparecer en momentos importantes y convertirse rápidamente en uno de los nombres que más ilusionan a la afición olimpista.

Así quedó la tabla del Apertura 2026 tras finalizar la segunda jornada

Pero Jeremy no se conformó con esa actuación. En la segunda fecha volvió a hacerse presente en el marcador, esta vez frente a Juticalpa, donde apareció en el primer tiempo para marcar su tercer tanto del campeonato y darle continuidad a un arranque que pocos podían imaginar para un futbolista de apenas 16 años.

De esta manera, Rodríguez aparece en solitario en la cima de la tabla de goleadores, superando a jugadores de mayor experiencia. Detrás de él se encuentran Nicolás Messiniti, de Marathón, Marco Aceituno y David Sayago, ambos de Real España, todos con dos anotaciones.

La tabla también muestra a otros futbolistas que han comenzado a destacar en este Apertura. Lautaro Ferreira, de CD Choloma; Edilson Gómez y Reinieri Mayorquín, de CD Estrella Roja; además de Denilson Núñez y Elías Alderete, de Génesis PN, acumulan un gol cada uno en las primeras jornadas.

El gran protagonista, sin embargo, es Jeremy Rodríguez, quien ya empieza a escribir una historia especial con Olimpia. Sus tres goles en dos encuentros lo colocan como la gran sorpresa del campeonato y confirman que el conjunto merengue tiene en sus filas a una joven promesa que está aprovechando al máximo la oportunidad en la máxima categoría.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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