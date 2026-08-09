Remontada histórica del Independiente y firma su primer triunfo ante Choloma

Un reencuentro con sabor a "venganza". El Independiente de Siguatepeque se volvió a ver las caras con el Choloma tras aquella final perdida en 2025 que terminó con el ascenso de los maquileros. Hoy la historia fue diferente y las "Panteras Negras" firmaron una enorme remontada para su primer triunfo (2-1) en Primera División del fútbol hondureño. Independiente, que tomó el Estadio Carlos Miranda de Comayagua como su "casa" esta noche, fue testigo de un duelo que comenzó electrizante. Ambos llegaron con la sed de sumar puntos tras sus derrotas en su debut en el Apertura 2026: los locales cayeron por la mínima ante Marathón y los visitantes fueron doblegados por el Génesis PN.

Dos viejos conocidos en el Ascenso, ahora protagonizando su primer duelo en Liga Nacional. El Independiente inició con una ráfaga de ataques. Antes de cumplirse el primer minuto dio el primer aviso y le estaba dejando las cosas claras al Choloma. Fernando Escoto se escapó e intentó dar la sorpresa con un remate cruzado y éste se fue por poco desviado de la meta que estaba protegiendo Mariano Pineda. Las cosas no se quedaron ahí y tan solo un minuto después, Sendel Cruz soltó un bombazo y la mandó por encima. Choloma intentó responder con un remate de Lautaro Ferreira que pasó cerca de la portería. Pero el momento era de los locales, el momento era de las "Panteras Negras". Todo pintaba bien para el nuevo inquilino de la Liga Nacional, tanto que al 15 tuvieron otra oportunidad. Sebastián Espinoza se animó con un remate dentro del área y se la perdió en el mano a mano tras el rechazo de Mariano Pineda. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La mala fortuna y las acciones perdonas le salieron caro a los locales, ya que poco después el Choloma dio el primer golpe con un tanto de Lautaro Ferreira (22'). El atacante uruguayo llegó para cerrar el centro tiro libre indirecto y romper la muralla del cuadro de Siguatepeque. La reacción de las "Panteras Negras" no se hizo esperar, empezaron a tomar impulso y encontraron el empate en el 25. Tras una gran jugada colectiva, Sendel Cruz sacó un remate cruzado y venció a Mariano Pineda. Un gol que le dio el impulso. Un gol que quedará para la historia tras ser el primero de su equipo en la Liga Nacional de Honduras.

Independiente no bajó el ritmo y seis minutos le bastaron para darle vuelta al marcador. En la media hora del partido, Sebastián Espinoza se hizo presente en el marcador. Antes del descanso, tuvo la oportunidad de ampliar el marcador y sellar su doblete. Se fue en contragolpe y en el mano a mano remató por un costado de la meta. Antes de eso, se pidió revisión en el FVS por una posible mano a favor de los dirigidos por Héctor Vargas, sin embargo, el central determinó que no hubo nada, esto desatando la furia desde el área técnica. Independiente y Choloma protagonizaron un electrizante choque en la primera parte, pero fueron los locales los que se fueron con la ventaja al descanso. Para la segunda etapa, ambas plantillas hicieron modificaciones en su esquema, en el intento de sumar/asegurar sus primeros tres puntos. En el primer tramo del complemento, la intensidad bajó. Los visitantes estaban con la iniciativa por la necesidad de igualar el encuentro y fue hasta el minuto 68 cuando tuvieron la más clara. Canales con un tiro libre raso la envió cerca de la portería.

El tiempo se le estaba agotando al Choloma. En el minuto 78, el cuerpo técnico del cuadro maquilero exigió una tarjeta roja a Ramírez del Independiente, sin embargo y otra vez tras la revisión en el FVS, el central determinó que no fue una agresión fuerte. El juego se volvió a intensificar y tres minutos después, Cabrera tuvo la oportunidad de liquidar el resultado, pero Mariano Pineda apareció para quitarle la esférica. En la misma acción el balón quedó rechazado, por lo que el jugador de Independiente volvió a tomarlo, pero soltó un suave disparo. Pese a los intentos del Choloma, el Independiente supo defender su resultado y se quedó con un histórico triunfo y sus primeros tres puntos en el Apertura 2026. Por su parte, el cuadro maquilero consumó su segunda derrota tras el inicio del torneo.