Real España no sabe lo que es perder contra los “grandes”: la Máquina es el ‘rey’ de los clásicos del Clausura 2026

En el Torneo de <b>Clausura 2026 </b>de la <b>Liga Nacional</b>, <b>Real España </b>ha dejado claro que, al menos en los partidos grandes, es el equipo a vencer. El conjunto aurinegro no solo se mantiene como líder del campeonato, sino que también se ha consolidado como el auténtico “rey de los clásicos”.A lo largo de las vueltas regulares, el equipo dirigido por el técnico costarricense <b>Jeaustin Campos </b>disputó seis clásicos y salió invicto. Ganó tres encuentros —dos frente a <b>Marathón </b>y uno ante <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/tabla-posiciones-olimpia-se-despide-del-liderato-y-real-espana-amanece-en-la-cima-y-motagua-ED30336534" target="_blank">Olimpia</a></b>— y empató los otros tres, incluyendo dos ante <b>Motagua </b>y uno más en Tegucigalpa contra el actual bicampeón.