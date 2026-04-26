Real España no sabe lo que es perder contra los “grandes”: la Máquina es el ‘rey’ de los clásicos del Clausura 2026

En el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Nacional, Real España ha dejado claro que, al menos en los partidos grandes, es el equipo a vencer. El conjunto aurinegro no solo se mantiene como líder del campeonato, sino que también se ha consolidado como el auténtico “rey de los clásicos”. A lo largo de las vueltas regulares, el equipo dirigido por el técnico costarricense Jeaustin Campos disputó seis clásicos y salió invicto. Ganó tres encuentros —dos frente a Marathón y uno ante Olimpia— y empató los otros tres, incluyendo dos ante Motagua y uno más en Tegucigalpa contra el actual bicampeón.

Ese rendimiento le permitió marcar distancia en este tipo de duelos, donde suele definirse buena parte del rumbo del torneo. Mientras Real España mostró solidez y contundencia, sus principales rivales tuvieron campañas más irregulares. Olimpia y Marathón, por ejemplo, registraron números idénticos en clásicos: dos victorias, un empate y tres derrotas. Los merengues lograron imponerse a Motagua y Marathón, pero también sufrieron caídas en cada una de las series, incluyendo partidos clave tanto en casa como de visita. Por su parte, el Monstruo Verde alternó buenos resultados —triunfos ante Olimpia y Motagua— con tropiezos importantes, especialmente frente a Real España, el equipo que no sabe lo que es perder contra los denominados grandes del país en las vueltas regulares del torneo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE