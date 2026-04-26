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Real España no sabe lo que es perder contra los “grandes”: la Máquina es el ‘rey’ de los clásicos del Clausura 2026

El equipo de Jeaustin Campos no sabe lo que es perder los clásicos y es el 'rey' del Clausura 2026 de la Liga Hondubet.

  • Real España no sabe lo que es perder contra los “grandes”: la Máquina es el ‘rey’ de los clásicos del Clausura 2026

    El Real España conquistó un triunfo clave frente al Olimpia para depender de sí y clasificar primero a las triuagulares del Clausura en Honduras.
2026-04-26

En el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Nacional, Real España ha dejado claro que, al menos en los partidos grandes, es el equipo a vencer. El conjunto aurinegro no solo se mantiene como líder del campeonato, sino que también se ha consolidado como el auténtico “rey de los clásicos”.

A lo largo de las vueltas regulares, el equipo dirigido por el técnico costarricense Jeaustin Campos disputó seis clásicos y salió invicto. Ganó tres encuentros —dos frente a Marathón y uno ante Olimpia— y empató los otros tres, incluyendo dos ante Motagua y uno más en Tegucigalpa contra el actual bicampeón.

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Ese rendimiento le permitió marcar distancia en este tipo de duelos, donde suele definirse buena parte del rumbo del torneo. Mientras Real España mostró solidez y contundencia, sus principales rivales tuvieron campañas más irregulares.

Olimpia y Marathón, por ejemplo, registraron números idénticos en clásicos: dos victorias, un empate y tres derrotas. Los merengues lograron imponerse a Motagua y Marathón, pero también sufrieron caídas en cada una de las series, incluyendo partidos clave tanto en casa como de visita.

Por su parte, el Monstruo Verde alternó buenos resultados —triunfos ante Olimpia y Motagua— con tropiezos importantes, especialmente frente a Real España, el equipo que no sabe lo que es perder contra los denominados grandes del país en las vueltas regulares del torneo.

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Motagua, en cambio, fue el que peor saldo dejó en estos enfrentamientos directos. Apenas consiguió una victoria, precisamente ante Olimpia, y acumuló varios empates, pero también sumó derrotas que lo dejaron rezagado en la comparación.

"Ojalá eso nos acerque al título. Estos partidos te fortalecen. Ganar clásicos te da confianza y permite trabajar con más tranquilidad. Pero aún hay mucho por corregir", comentó Hugo Viega, asistente técnico de Jeaustin Campos en Real España.

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Redacción web
Redacción Diez

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