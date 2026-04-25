Tabla de posiciones: Olimpia se despide del liderato y Real España amanece en la cima, ¿Y Motagua?

La 'Máquina' se baja al Motagua a la segunda posición con 36 puntos; sin embargo, los Azules pueden volver si logran un resultado positivo ante el Choloma este domingo en el Nacional Chelato Uclés. Olimpia también cae un lugar y ahora ocupa el tercer puesto con 25 unidades.Olancho FC, por su parte, ha venido de menos a más y quiere dar la sorpresa en las últimas jornadas. <b>Los Potros se encuentran en la cuarta posición con 31 unidades</b>, pero tendrá que esperar a un tropiezo en la cima si quiere llegar a los primeros dos lugares, de lo contrario se mantendrá en dicho puesto; este domingo se enfrenta al Platense en el Estadio Excélsior.En la quinta posición se ubica el Marathón con 27 unidades - los verdolagas ya aspiran a los primeros puestos - e intentará cerrar de la mejor manera tras un irregular torneo. Los verdolagas descansan en esta fecha y su máximo perseguidor es el Choloma, sexto en la tabla con 20.