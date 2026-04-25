Tabla de posiciones: Olimpia se despide del liderato y Real España amanece en la cima, ¿Y Motagua?

Ya estamos en la recta final de las vueltas regulares y este sábado 25 de abril comenzaron las acciones de la jornada 21 del Clausura 2026 con un intenso clásico Real España vs Olimpia en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Los Aurinegros vinieron de atrás y lograron una enorme remontada ante los leones para recuperar la cima del torneo en la recta final del torneo con 3-2 a su favor en casa. Ahora, el equipo de Jeaustin Campos se coloca en la primera plaza con 37 unidades.

La 'Máquina' se baja al Motagua a la segunda posición con 36 puntos; sin embargo, los Azules pueden volver si logran un resultado positivo ante el Choloma este domingo en el Nacional Chelato Uclés. Olimpia también cae un lugar y ahora ocupa el tercer puesto con 25 unidades. Olancho FC, por su parte, ha venido de menos a más y quiere dar la sorpresa en las últimas jornadas. Los Potros se encuentran en la cuarta posición con 31 unidades, pero tendrá que esperar a un tropiezo en la cima si quiere llegar a los primeros dos lugares, de lo contrario se mantendrá en dicho puesto; este domingo se enfrenta al Platense en el Estadio Excélsior. En la quinta posición se ubica el Marathón con 27 unidades - los verdolagas ya aspiran a los primeros puestos - e intentará cerrar de la mejor manera tras un irregular torneo. Los verdolagas descansan en esta fecha y su máximo perseguidor es el Choloma, sexto en la tabla con 20. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Los maquileros siguen en busca de la salvación en Liga Nacional, pero antes tendrán que encarar dos duras pruebas. La primera ante el Motagua en el Nacional y cierra actividades ante el Marathón; de momento, se encuentran en puestos de clasificación. Sin embargo, el Génesis PN amenaza en la séptima posición con 19 unidades y enfrenta el lunes a otro rival que quiere evitar el descenso: el Victoria. Platense y Lobos UPNFM podrían también pelear por meterse a las triangulares, ya que ambos empatan con 18 puntos en el octavo y noveno puesto. Por su parte, la Jaiba Brava se ubica en el penúltimo lugar y un tropiezo en la recta final, le complicaría sus ilusiones de mantenerse en Primera. El Juticalpa FC se encuentra en el fondo de la tabla del Clausura 2026 con apenas 15 puntos.



PELEA POR LA SALVACIÓN



La zona del descenso también está al rojo vivo, teniendo al Choloma y Victoria como protagonistas. Por parte del cuadro maquilero, es penúltimo en la tabla acumulada con 31 unidades, pero le restan dos complicadas pruebas ante el Motagua y Marathón.