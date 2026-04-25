Clásico en paz: Barras de Real España y Olimpia ratifican "cero violencia" previo al juego en el estadio Morazán

Sin embargo, lejos de los incidentes que históricamente han marcado este tipo de encuentros,<b> ambos grupos protagonizaron </b>un momento distinto: se limitaron a entonar cánticos en apoyo a sus equipos, sin agresiones ni provocaciones que escalaran la situación.El hecho, presenciado por aficionados, refuerza la versión de un pacto entre ambas barras<b> para evitar la violencia </b>y cambiar la forma en que se vive la rivalidad.Lo ocurrido en San Pedro Sula no solo sorprendió, sino que dejó una señal clara de que es posible mantener la pasión intacta sin poner en riesgo la seguridad.