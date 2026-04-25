Clásico en paz: Barras de Real España y Olimpia ratifican "cero violencia" previo al juego en el estadio Morazán

Lo que algunos temieron de que podía ser un nuevo episodio de violencia en el fútbol hondureño terminó convirtiéndose en una escena poco habitual y hasta esperanzadora previo al clásico Real España vs Olimpia de la jornada 21 del torneo Clausura. En las afueras del estadio Morazán, integrantes de la Mega Barra del Real España y la Ultra Fiel del Olimpia, se cruzaron en la previa del partido, generando expectativa entre los aficionados que temían un posible enfrentamiento.

Sin embargo, lejos de los incidentes que históricamente han marcado este tipo de encuentros, ambos grupos protagonizaron un momento distinto: se limitaron a entonar cánticos en apoyo a sus equipos, sin agresiones ni provocaciones que escalaran la situación. El hecho, presenciado por aficionados, refuerza la versión de un pacto entre ambas barras para evitar la violencia y cambiar la forma en que se vive la rivalidad. Lo ocurrido en San Pedro Sula no solo sorprendió, sino que dejó una señal clara de que es posible mantener la pasión intacta sin poner en riesgo la seguridad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Cabe señalar que a mitad de semana las barras de Olimpia, Real España y Marathón, realizaron una reunión en la que ratificaron que sigue vigente el pacto de no violencia entre sus integrantes, reafirmando el compromiso de mantener la rivalidad únicamente en el ámbito deportivo.