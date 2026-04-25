Segunda División

Río Lindo sueña ser de primera: CD Brasilia derriba a un gigante y se mete a las semifinales de la Liga de Ascenso

Hoy continuarán los cuartos de final con dos encuentros más y mañana se juega el último cruce.

  • Río Lindo sueña ser de primera: CD Brasilia derriba a un gigante y se mete a las semifinales de la Liga de Ascenso

    CD Brasilia sigue haciendo historia y está encaminado a la primera división de Honduras. Foto cortesía CD Brasilia.
2026-04-25

El primer semifinalista del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras se conoció hoy y es el CD Brasilia de la comunidad de Río Lindo, Cortés.

La Academia Verdeamarelha dejó eliminado en los cuartos de final a uno de los fuertes candidatos al título y que su plantel contó con muchos jugadores de experiencia.

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Real Sociedad llegó al estadio Filiberto Meléndez en Río Lindo cuesta arriba derribo a un 4-0 que recibió en su propia casa en Tocoa. Para la vuelta dependían de una remontada épica.

Eso no sucedió. CD Brasilia cumplió con el pronóstico y venció con marcador de 2-1 a Real Sociedad para un global de 6-1 en este cruce de los cuartos de final.

Los dirigidos por Fredy Escobar conocerán a su rival mañana cuando se enfrenten Santo Domingo Savio y Arsenal Sao desde las 3 de la tarde en el estadio Sergio Reyes de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Los Toros copanecos ganaron la ida por 2-1.

HOY SIGUE LA ACTIVIDAD DE LOS CUARTOS DE FINAL

Mientras que en el estadio Municipal Ceibeño de la ciudad de La Ceiba, el Vida se enfrenta al peligroso Hondupino donde solamente uno celebrará.

En el primer choque realizado en la comunidad oriental de Trojes, el Hondupino triunfó por 1-0 sobre a los Cocoteros y esta noche no habrá tregua.

A la misma hora, pero en el estadio Marcelo Tinoco de la ciudad de Danlí, El Paraíso, el Estrella Roja se mide contra Pumas FC. La ida en tierras Pateplumas fue de 1-1. Los locales defienden su título del pasado torneo Apertura.

CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA DE ASCENSO
SÁBADO 25 DE ABRIL
Brasilia FC 2 - 1 Real Sociedad (6-1)
7:00 pm Vida vs Hondupino FC (0-1)
7:00 pm Estrella Roja vs Pumas FC (1-1)

DOMINGO 26 DE ABRIL
3:00 pm Domingo Savio vs Arsenal SAO (2-1).

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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