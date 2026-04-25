Río Lindo sueña ser de primera: CD Brasilia derriba a un gigante y se mete a las semifinales de la Liga de Ascenso

Real Sociedad llegó al estadio Filiberto Meléndez en Río Lindo cuesta <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision/vida-real-sociedad-se-estrellan-quedan-borde-abismo-inicio-de-los-cuartos-de-final-del-ascenso-JC30238450" target="_blank">arriba derribo a un 4-0</a></b> que recibió en su propia casa en Tocoa. Para la vuelta dependían de una remontada épica.Eso no sucedió. CD Brasilia cumplió con el pronóstico y venció con marcador de<b> 2-1 a Real Sociedad para un global de 6-1</b> en este cruce de los cuartos de final.Los dirigidos por Fredy Escobar conocerán a su rival mañana cuando se enfrenten Santo Domingo Savio y Arsenal Sao desde las 3 de la tarde en el estadio Sergio Reyes de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Los Toros copanecos ganaron la ida por 2-1.<br /><br /><b>HOY SIGUE LA ACTIVIDAD DE LOS CUARTOS DE FINAL</b><br /><br />Mientras que en el estadio Municipal Ceibeño de la ciudad de La Ceiba, el Vida se enfrenta al peligroso Hondupino donde solamente uno celebrará.En el primer choque realizado en la comunidad oriental de Trojes, el Hondupino <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision/vida-real-sociedad-se-estrellan-quedan-borde-abismo-inicio-de-los-cuartos-de-final-del-ascenso-JC30238450" target="_blank">triunfó por 1-0</a></b> sobre a los Cocoteros y esta noche no habrá tregua.A la misma hora, pero en el estadio Marcelo Tinoco de la ciudad de Danlí, El Paraíso, el<b> Estrella Roja se mide contra Pumas FC.</b> La ida en tierras Pateplumas fue de 1-1. Los locales defienden su título del pasado torneo Apertura.<br /><br /><b>CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA DE ASCENSO<br />SÁBADO 25 DE ABRIL</b><br />Brasilia FC 2 - 1 Real Sociedad (6-1)<br />7:00 pm Vida vs Hondupino FC (0-1)<br />7:00 pm Estrella Roja vs Pumas FC (1-1)<br /><br /><b>DOMINGO 26 DE ABRIL</b><br />3:00 pm Domingo Savio vs Arsenal SAO (2-1).