Segunda División

Real Sociedad es humillado en Tocoa por modesto equipo en los cuartos de final de la Liga de Ascenso

Los tocoeños fueron pulverizados como locales en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026.

  • Real Sociedad es humillado en Tocoa por modesto equipo en los cuartos de final de la Liga de Ascenso
2026-04-19

Los cuartos de final de la Liga de Ascenso de Honduras en su torneo Clausura 2026 comenzaron con sorpresa y con claros favoritos a la promoción cayendo, pero de forma estrepitosa.

Y uno de esos resultados fue el que Brasilia FC le endosó a la Real Sociedad de Tocoa. Los de Río Lindo fueron al Aguán a ridiculizar a los tocoeños con un 0-4 lapidario.

Los goles del triunfo verde y amarillo fueron de Luis Medina, Emmanuel Cadavid, Patrick Palacios y el cuarto lo firmó el ex CD Choloma, Luis 'Chimbo' Contreras.

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El Brasilia FC que clasificándose a los cuartos de final hilvanaron un hito histórico en su carrera dentro de la división de plata del balompié hondureño, quieren finiquitar la serie como local en la cancha del Filiberto Fernández.

En otro de los resultados de ida de los más importantes fue el triunfo del Hondupino de Trojes sobre el Vida de La Ceiba, otro de los favoritos al ascenso a la primera división del fútbol catracho.

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Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
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