Hondupino campeón del Clausura 2026: Brasilia no pudo remontar en el ascenso

¡CAMPEONES! En una tarde intensa Río Lindo, Brasilia y Hondupino nos regalaron un electrizante choque por la final del Clausura 2026 de la Liga de Ascenso de Honduras. Hondupino terminó cayendo 2-1, pero con el resultado cosechado en la ida, conquistaron el título en segunda división. El Estadio Filiberto Fernández en San Francisco de Yojoa estuvo a reventar. Aficionados de ambos equipos llenaron de color las graderías del recinto en un lindo ambiente que se sumó a la fiesta deportiva en el camino rumbo a Primera.



El cuadro verde amarela tuvo las primeras insinuaciones en el encuentro, sin embargo, se topó con un hambriento Hondupino. Los visitantes se impusieron 4-1 en la primera batalla, pero no fue excusa para meter presión en su camino para decir presente en la finalísima del ascenso. En el primer cuarto de hora, los verdes sometieron al Brasilia. La presión dio frutos y en el minuto 8 del encuentro, José Quiñonez con un disparo de tiro libre - y con un poco de fortuna - mandó a guardar la pelota ante un Óscar Vallecillo que no pudo hacer nada para rechazarla. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los visitantes no bajaron el ritmo, parecía que ellos estaban perdiendo, dejaron el alma en esa primera parte. Al 17' Hinestroza estuvo a punto de marcar el segundo, pero perdonó y más adelante le pudo haber salido caro. Pasada la media hora siguió teniendo insinuaciones, pero pecaron nuevamente. Antes del descanso, Hinestroza volvió a tener otra oportunidad y recibió solo en el área, sacó un globito y la mandó al travesaño. El marcador no se movió y Hondupino se fue con la ventaja mínima a los vestidores. Para el complemento, Brasilia salió con una nueva imagen. Las cosas fueron mejorando para el cuadro verdeamarela y en el 58' dieron el primer aviso claro con un remate de Horacio Parham que pasó por un costado de la meta.



Poco después vino la primera alegría para los locales. El central Armando Castro señaló penal y Emanuel Gómez tomó la responsabilidad: venció a Wilson Urbina en el fondo y colocó el 1-1 en el encuentro. La historia parecía ir por un buen rumbo, ya que solo un minuto después se daba la remontada en Río Lindo. Horacio Parham se alzó por los aires tras un centro preciso y con su cabezazo letal puso el 2-1 de la gran final en el Ascenso. Aunque Brasilia presionó el acelerador en busca de la hazaña, lo sucedido en la ida le terminó pesando. El marcador no se movió y el Hondupino, pese a la derrota, se consagró campeón del torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso tras un contundente 3-5 a su favor en el global.