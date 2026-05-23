Jugador de Hondupino fue trasladado al hospital, chicas bellas y los infiltrados

¡UNA FIESTA TOTAL! Brasilia y Hondupino nos regalaron postales inéditas de la gran final del torneo Clausura de la Liga de Ascenso. FOTOS: Edwin Romero.
Este sábado se decidió al campeón del torneo Clausura de la Liga Nacional de Ascenso. El campeón se definió en Río Lindo, Cortés.
Ella enamoró a muchos hinchas que asistieron al recinto del modesto Brasilia, uno de los finalistas del Clausura.
Hondupino pegó primero en el marcador y así lo festejaron tras ser captado en el Lente DIEZ.
Nuestra corresponsal Claudia Torres le dio cobertura a la gran final entre Hondupino vs Brasilia.
Hondupino llegó con una ventaja cómoda tras ganarlo por goleada en la final de ida que se disputó en Trojes, El Paraíso.
Hondupino y Brasilia fueron los mejores equipos del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
Armando Castro fue el réferi encargado de impartir justicia en la gran final de vuelta del torneo Clausura de la Liga de Ascenso.
Ellos no le temieron a las alturas tras subirse a un árbol que daba claridad para observar el partido de la gran final.
Esta bella fotógrafa robó las miradas en Río Lindo, Cortés. Qué hermosas son las hondureñas, ombe.
"Con Garra Hasta el final", dice el lema de la bandera del Brasilia, equipo de Río Lindo.
Esta bella hincha del Brasilia enamoró a muchos aficionados en el Estadio Filiberto Fernández.
La batucada no faltó en el bonito ambiente que se vivió en el estadio de Río Lindo, Cortés.
Emergencia en Río Lindo: el futbolista de Hondupino, Jefferson Inestroza, fue trasladado de emergencia en una ambulancia. Posiblemente pudo ser afectado por el calor que impera en la zona norte de Honduras.
El verdinegro prevaleció en el look de Sonny Fernández del Hondupino de Trojes, El Paraíso. El ex Vida, Juticalpa y Lobos UPNFM sorprendió con su nuevo look.