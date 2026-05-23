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Jugador de Hondupino fue trasladado al hospital, chicas bellas y los infiltrados

Hondupino y Brasilia se midieron en la gran final de vuelta del torneo Clausura de la Liga Nacional de Ascenso.

23 de mayo de 2026 a las 16:12
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¡UNA FIESTA TOTAL! Brasilia y Hondupino nos regalaron postales inéditas de la gran final del torneo Clausura de la Liga de Ascenso. FOTOS: Edwin Romero.

 Mario O. Figueroa
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Este sábado se decidió al campeón del torneo Clausura de la Liga Nacional de Ascenso. El campeón se definió en Río Lindo, Cortés.

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Ella enamoró a muchos hinchas que asistieron al recinto del modesto Brasilia, uno de los finalistas del Clausura.

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Hondupino pegó primero en el marcador y así lo festejaron tras ser captado en el Lente DIEZ.

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Nuestra corresponsal Claudia Torres le dio cobertura a la gran final entre Hondupino vs Brasilia.

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Hondupino llegó con una ventaja cómoda tras ganarlo por goleada en la final de ida que se disputó en Trojes, El Paraíso.

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Hondupino y Brasilia fueron los mejores equipos del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

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Armando Castro fue el réferi encargado de impartir justicia en la gran final de vuelta del torneo Clausura de la Liga de Ascenso.

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Ellos no le temieron a las alturas tras subirse a un árbol que daba claridad para observar el partido de la gran final.

Mario O. Figueroa
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Esta bella fotógrafa robó las miradas en Río Lindo, Cortés. Qué hermosas son las hondureñas, ombe.

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"Con Garra Hasta el final", dice el lema de la bandera del Brasilia, equipo de Río Lindo.

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Esta bella hincha del Brasilia enamoró a muchos aficionados en el Estadio Filiberto Fernández.

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La batucada no faltó en el bonito ambiente que se vivió en el estadio de Río Lindo, Cortés.

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Emergencia en Río Lindo: el futbolista de Hondupino, Jefferson Inestroza, fue trasladado de emergencia en una ambulancia. Posiblemente pudo ser afectado por el calor que impera en la zona norte de Honduras.

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El verdinegro prevaleció en el look de Sonny Fernández del Hondupino de Trojes, El Paraíso. El ex Vida, Juticalpa y Lobos UPNFM sorprendió con su nuevo look.

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