Fichaje ratificado del Real Madrid, futura baja en Barcelona y nuevo DT del Liverpool

Se ha comenzado a mover en serio el mercado de fichajes y ya son varios los nombres que tienen nuevos equipos. Real Madrid es el gran protagonista por ahora.
El Real Madrid ha ejecutado la cláusula de rescisión del neerlandés Denzel Dumfries. Según informa el periodista Fabrizio Romano, el lateral ya ha superado el reconocimiento médico con el club blanco.
Tras los recientes regresos de figuras como Di María u Otamendi al fútbol argentino, River Plate sueña con recuperar a jóvenes promesas que no han consolidado su etapa en Europa. Bajo la dirección técnica del "Chacho" Coudet, el club millonario baraja nombres como Claudio Echeverri, Franco Mastantuono o Thiago Almada, este último el más factible pese a su elevado coste. Además, el uruguayo Mauro Arambarri está muy cerca de dejar el Getafe para unirse al equipo.
El Valencia CF ha hecho oficial el fichaje de Stole Dimitrievski. El guardameta macedonio se compromete con el conjunto de Mestalla para las próximas cuatro temporadas, firmando un contrato hasta 2028.
El alemán Marco Rose ha ofrecido sus primeras declaraciones oficiales como entrenador del Bournemouth. El técnico, cuyo fichaje se anunció el pasado mes de abril, llega al club inglés con el reto de sustituir a Andoni Iraola. Se viene un cambio importante en los cherries.
Nuno Espírito Santo se mantendrá en los banquillos de Londres, pero con un objetivo diferente. El entrenador portugués ha decidido liderar el proyecto del West Ham en la segunda división, con la meta de devolver al equipo a la Premier League lo antes posible.
El Leeds United ha asegurado la continuidad de su capitán. El defensa internacional galés Ethan Ampadu ha firmado una extensión de contrato que lo vincula con el club británico hasta el año 2030.
El Manchester United ha confirmado la renovación de Tom Heaton. El veterano guardameta inglés, de 40 años, ha prolongado su contrato con los 'Diablos Rojos' por una temporada más.
El Arsenal avanza en las negociaciones para fichar a Jeremy Monga, extremo de 16 años del Leicester City, según el periodista Ben Jacobs. El traspaso de la joven promesa, que ya ha debutado en la Premier League, podría superar los 10 millones de libras.
El Bayern de Múnich ultima los detalles para incorporar a Ismael Saibari procedente del PSV Eindhoven. El club bávaro ya ha alcanzado un acuerdo con el centrocampista ofensivo marroquí para reforzar su plantilla, a falta de concretar las cifras del traspaso.
Solo un año después de pagar 46,2 millones de euros al Manchester United por su fichaje, el Chelsea no cuenta con Alejandro Garnacho. El club londinense, dirigido por Xabi Alonso, quiere vender al extremo argentino a pesar de que tiene contrato hasta 2032.
Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, ha asegurado haber contactado con el entorno de Erling Haaland. El aspirante afirmó que el delantero noruego jugará en el club blanco si logra imponerse en los comicios.
Allan Saint-Maximin está un paso más cerca de fichar por el Charlotte FC de Estados Unidos. El atacante francés dejará el Lens tras una breve etapa de seis meses en la que logró el subcampeonato de liga y el título de Copa.
El Benfica ha confirmado oficialmente que recibirá 15 millones de euros si Florentino Pérez gana las elecciones del Real Madrid este domingo y contrata a José Mourinho. Al cotizar en bolsa, el club portugués está obligado a reportar este acuerdo financiero por la salida del técnico.
El Benfica ha confirmado oficialmente que recibirá 15 millones de euros si Florentino Pérez gana las elecciones del Real Madrid este domingo y contrata a José Mourinho. Al cotizar en bolsa, el club portugués está obligado a reportar este acuerdo financiero por la salida del técnico. El fichaje ya fue confirmado por el presidente blanco en sus redes sociales.
El guardameta brasileño Bento, actualmente en el Al-Nassr, es la principal opción que maneja la Fiorentina para reforzar su portería. El club italiano se lanzará a por su fichaje si se confirma la salida de David de Gea.
El Sassuolo ha anunciado de forma oficial la salida de Fabio Grosso. El club italiano y el entrenador han llegado a un acuerdo mutuo para rescindir el contrato que los vinculaba.
El Liverpool ha anunciado oficialmente la contratación de Andoni Iraola como su nuevo director técnico. El entrenador vasco deja el Bournemouth para asumir el banquillo de Anfield, donde tendrá la misión de sustituir a Arne Slot.