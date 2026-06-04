Fichaje ratificado del Real Madrid, futura baja en Barcelona y nuevo DT del Liverpool

Tras los recientes regresos de figuras como Di María u Otamendi al fútbol argentino, River Plate sueña con recuperar a jóvenes promesas que no han consolidado su etapa en Europa. Bajo la dirección técnica del "Chacho" Coudet, el club millonario baraja nombres como Claudio Echeverri, Franco Mastantuono o Thiago Almada, este último el más factible pese a su elevado coste. Además, el uruguayo Mauro Arambarri está muy cerca de dejar el Getafe para unirse al equipo.