Liga de Ascenso: definidas las fechas de la finalísima entre Hondupino-Estrella Roja

La directiva de la Liga de Ascenso definió este día las fechas y sedes de la esperada Gran Final que determinará al nuevo equipo que ocupará un lugar en la primera división del fútbol hondureño para la próxima temporada.

Los protagonistas de esta historia ya están definidos. El poderoso Estrella Roja de Danlí y el sorprendente CD Hondupino de Trojes, medirán fuerzas en una serie que promete grandes emociones para quedarse con el boleto a la Liga Nacional de Honduras, ocupando el puesto que dejó vacante Victoria tras su descenso.

La mesa está servida para un enfrentamiento que promete sacar chispas en el departamento de El Paraíso. El partido de ida se disputará el próximo domingo 31 de mayo en el estadio Raúl Moncada de Trojes, El Paraíso, donde el CD Hondupino ejercerá su condición de local y buscará sacar ventaja frente a su afición.