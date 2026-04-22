Segunda División

Confirmado: estos son los días y horarios de los cuatro partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Ascenso

Estos son los días y horarios de los cuartos de final de la Liga de Ascenso en Honduras: se disputarán entre sábado y domingo.

2026-04-22

La Liga Nacional de Ascenso hizo oficial la programación de los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, los cuales se disputarán entre el sábado 25 y domingo 26 de abril.

La jornada comenzará el sábado a las 3:30 de la tarde en el estadio Filiberto Fernández de Río Lindo, donde Brasilia llegará con una amplia ventaja de 4-0 para enfrentar a Real Sociedad y buscará sellar su clasificación a las semifinales del torneo.

Más tarde, a las 7:00 de la noche, en el estadio Ceibeño, Vida buscará remontar la serie ante Hondupino, que llega con ventaja de 1-0. El conjunto cocotero necesita al menos igualar el global para avanzar a las semifinales.

En ese mismo horario, en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, Estrella Roja y Pumas protagonizarán una serie muy pareja tras el empate 1-1 en el partido de ida. Los locales, campeones del Apertura, solo necesitan un empate en casa para avanzar de ronda.

La actividad se cerrará el domingo 26 de abril a las 3:00 de la tarde en el estadio Sergio Reyes de Santa Rosa de Copán, donde Deportes Savio recibirá a Arsenal Sao con ventaja de 2-1 en la serie.

CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA DE ASCENSO

SÁBADO 25 DE ABRIL

Brasilia FC vs Real Sociedad - 3:00 PM

CDS Vida vs Hondupino FC - 7:00 PM

Estrella Roja vs Pumas FC - 7:00 PM

DOMINGO 26 DE ABRIL

Domingo Savio vs Arsenal SAO - 3:00 PM

