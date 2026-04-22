Liga Hondubet

Real España doblega y sigue en la lucha por el primer lugar; Platense está al borde de perderse la liguilla

La Máquina también tuvo la alegría del regreso de Nixon Cruz a las canchas tras una lesión de casi 2 meses.

2026-04-22

El Real España hizo valer su localía y firmó un triunfo por 2-0 sobre el Platense en la jornada 20 del torneo Clausura de la Liga Hondubet, un resultado que lo impulsa hasta la segunda posición con 34 puntos.

Mientras tanto, el “Tiburón” se queda en la séptima plaza con 18 unidades y comienza a ver comprometidas sus opciones de meterse en la liguilla. Tiene dos fechas más para evitar el desastre.

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El conjunto aurinegro salió decidido desde el inicio y no tardó en imponer condiciones. Apenas al minuto 11, Ángel David Sayago abrió el marcador con un potente disparo al ras, aprovechando un mal rechazo defensivo tras un centro de César Romero.

Sayago celebrando el gol con César Romero, fue el primero del juego.

Sayago celebrando el gol con César Romero, fue el primero del juego.

La presión continuó y tres minutos después cayó una auténtica joya: Sayago filtró un balón preciso para Darixon Vuelto, quien sacó un zurdazo desde larga distancia para firmar el 2-0 al 14’, desatando la euforia en las gradas.

Con la ventaja, la “Máquina” no bajó el ritmo y generó varias ocasiones claras para ampliar el marcador. Franklin Flores estuvo cerca con un remate que pasó rozando el arco, mientras que Manuel Salinas desperdició una opción inmejorable tras un centro de Eduardo Urbina. Platense, por su parte, intentó reaccionar, pero careció de contundencia en los metros finales durante la primera mitad.

Los jugadores reclamando la falta y finalmente fue amonestado Edwin Solani.

Los jugadores reclamando la falta y finalmente fue amonestado Edwin Solani.

En el complemento, el equipo visitante mostró una leve mejoría y logró inquietar el arco defendido por Luis López. Sin embargo, falló en momentos clave: Erick “Yío” Puerto tuvo el descuento debajo del marco al 56’, pero no logró concretar.

Incluso, un gol de Samuel Pozantes fue invalidado al 64’ por posición adelantada. Real España también pudo ampliar la ventaja, pero se encontró con intervenciones importantes del arquero rival y hasta con la fortuna, como en el remate de Brandon Santos que se estrelló en su propio poste.

El tramo final del encuentro bajó en intensidad, aunque dejó momentos destacados como el regreso de Nixon Cruz tras casi dos meses de lesión y una última gran atajada de Buba López al 80’ para evitar el descuento.

REVIVE EL MINUTO A MINUTO DEL JUEGO

Nixon Cruz volvió a jugar tras pasar por el quirófano y estar de baja por 6 semanas.

Nixon Cruz volvió a jugar tras pasar por el quirófano y estar de baja por 6 semanas.

Con cuatro minutos de reposición, el marcador no se movió más y Real España selló un triunfo clave en sus aspiraciones, mientras Platense se queda contra las cuerdas en la recta final del campeonato.

FICHA TÉCNICA DEL JUEGO

Real España: Luis "Buba" López, Carlos Mejía, Daniel Aparicio, Juan Capeluto, Franklin Flores, Yochua Palacios (Christopher Pike 90+2), Jack Baptiste, César Romero (Nixon Cruz 71), Exon Arzu (Mike Arana 90+2), Ángel David Sayago (Eddie Hernández 63) y Darixon Vuelto (Edson Palacios 71). Técnico: Jeaustin Campos (suspendido).

Goles: Ángel David Sayago (11) y Darixon Vuelto (14).

Amarilla: Nixon Cruz (73)

Roja: No hubo

Platense: Merlin Bonilla, Jesús Mena, Elías García, Brandon Santos, Samuel Pozantes, Rembrandt Flores (Angelo Norales 46), Manuel Salinas, Eduardo Urbina (Marcos Reyes 46) (Daniel Carter Bodden 87), Sebastián Espinoza (Georgie Welcome 46), Erick Puerto y Edwin Solani (Jeison Arriola 81). Técnico: Raúl Cáceres.

Gol: No hubo

Amarillas: Solani Solano (40) y Raúl Cáceres (54)

Roja: No hubo

Estadio: Morazán (San Pedro Sula)

Árbitro: Julio Güity

Incidencias: Juego correspondiente a la jornada 20 del torneo Clausura de la Liga Hondubert.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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