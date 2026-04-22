Real España doblega y sigue en la lucha por el primer lugar; Platense está al borde de perderse la liguilla

El Real España hizo valer su localía y firmó un triunfo por 2-0 sobre el Platense en la jornada 20 del torneo Clausura de la Liga Hondubet, un resultado que lo impulsa hasta la segunda posición con 34 puntos. Mientras tanto, el “Tiburón” se queda en la séptima plaza con 18 unidades y comienza a ver comprometidas sus opciones de meterse en la liguilla. Tiene dos fechas más para evitar el desastre.

El conjunto aurinegro salió decidido desde el inicio y no tardó en imponer condiciones. Apenas al minuto 11, Ángel David Sayago abrió el marcador con un potente disparo al ras, aprovechando un mal rechazo defensivo tras un centro de César Romero.

La presión continuó y tres minutos después cayó una auténtica joya: Sayago filtró un balón preciso para Darixon Vuelto, quien sacó un zurdazo desde larga distancia para firmar el 2-0 al 14’, desatando la euforia en las gradas. Con la ventaja, la “Máquina” no bajó el ritmo y generó varias ocasiones claras para ampliar el marcador. Franklin Flores estuvo cerca con un remate que pasó rozando el arco, mientras que Manuel Salinas desperdició una opción inmejorable tras un centro de Eduardo Urbina. Platense, por su parte, intentó reaccionar, pero careció de contundencia en los metros finales durante la primera mitad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En el complemento, el equipo visitante mostró una leve mejoría y logró inquietar el arco defendido por Luis López. Sin embargo, falló en momentos clave: Erick “Yío” Puerto tuvo el descuento debajo del marco al 56’, pero no logró concretar. Incluso, un gol de Samuel Pozantes fue invalidado al 64’ por posición adelantada. Real España también pudo ampliar la ventaja, pero se encontró con intervenciones importantes del arquero rival y hasta con la fortuna, como en el remate de Brandon Santos que se estrelló en su propio poste. El tramo final del encuentro bajó en intensidad, aunque dejó momentos destacados como el regreso de Nixon Cruz tras casi dos meses de lesión y una última gran atajada de Buba López al 80’ para evitar el descuento.



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