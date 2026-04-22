Real España doblega y sigue en la lucha por el primer lugar; Platense está al borde de perderse la liguilla

En el complemento, el equipo visitante mostró una leve mejoría y logró inquietar el arco defendido por Luis López. Sin embargo, falló en momentos clave: Erick “Yío” Puerto tuvo el descuento debajo del marco al 56’, pero no logró concretar.Incluso, <b>un gol de Samuel Pozantes fue invalidado</b> al 64’ por posición adelantada. Real España también pudo ampliar la ventaja, pero se encontró con intervenciones importantes del arquero rival y hasta con la fortuna, como en el remate de Brandon Santos que se estrelló en su propio poste.El tramo final del encuentro bajó en intensidad, aunque dejó momentos destacados como <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/nixon-cruz-quiere-estar-contra-argentina-y-deja-un-recado-a-jose-francisco-molina-tras-volver-a-jugar-con-real-espana-BI30296106" target="_blank">el regreso de Nixon Cruz</a></b> tras casi dos meses de lesión y una última gran atajada de Buba López al 80’ para evitar el descuento.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-real-espana-platense-sede-horario-posibles-alineaciones-donde-verlo-por-tv-LJ30281947" target="_blank">REVIVE EL MINUTO A MINUTO DEL JUEGO</a></b>