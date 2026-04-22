Wilmer Velásquez responde a Ricardo Lavolpe y recuerda el apodo que le puso: "Biblia, vení para acá"

El polémico entrenador argentino, Ricardo Antonio Lavolpe, hizo una revelación sobre el paso del<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/polemico-la-volpe-revive-charla-wilmer-velasquez-atlas-mexico-IG30271911" target="_blank"> hondureño Wilmer Velásquez</a></b> por el Atlas de México en 2001. El argentino recuerda que el "Matador", no se bajaba la biblia del brazo, pero no metía goles, solo anotó uno en seis meses.Ahora, Wilmer ha reaccionado a esta historia y responde con agradecimiento las palabras que le dijo el entrenador y hasta revela el apodo que le puso el argentino. El Matador explica que los compañeros de habitación fueron quienes comentaron al técnico de que Wilmer solo de la palabra de Dios y de la biblia les hablaba.