Wilmer Velásquez responde a Ricardo Lavolpe y recuerda el apodo que le puso: "Biblia, vení para acá"

El polémico entrenador argentino, Ricardo Antonio Lavolpe, hizo una revelación sobre el paso del hondureño Wilmer Velásquez por el Atlas de México en 2001. El argentino recuerda que el "Matador", no se bajaba la biblia del brazo, pero no metía goles, solo anotó uno en seis meses. Ahora, Wilmer ha reaccionado a esta historia y responde con agradecimiento las palabras que le dijo el entrenador y hasta revela el apodo que le puso el argentino. El Matador explica que los compañeros de habitación fueron quienes comentaron al técnico de que Wilmer solo de la palabra de Dios y de la biblia les hablaba.

En una entrevista al programa "Deportes Kairos", Wilmer también reveló que parte del carácter que formó fue gracias a la exigencia de Lavolpe. Le agradece que lo recuerde por algo bueno como hablar de la biblia y no se le recuerde porque andaba en bares o discotecas de Guadalajara, México. LA ENTREVISTA: Fue un momento duro en su carrera: "Solo una persona que no conoce a Ricardo toma esa entrevista de otra forma. En efecto, fue una plática que nosotros tuvimos porque yo lo entiendo a él como entrenador y ahora que estoy del otro lado, más lo entiendo a él. Para mí fue un momento que no fue fácil, claro, yo iba con una carta de presentación de goleador de Honduras y las cosas no salieron como yo esperaba" No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los compañeros que se quejaron con Lavolpe: "No era un jugador que se presentaba al terreno de juego o algún partido para hacer mal las cosas, entiendo a Ricardo. Mis compañeros le transmitieron el mensaje, los que en realidad concentrábamos, mis compañeros de habitación. Esa era mi vida y no la puedo negar. Hay cosas que en la vida no se pueden negar y el hecho de que yo dejara la biblia a un lado no lo puedo hacer y me llamó la atención que él no reprocha, ni me dijo que porqué no entraba bien, sino que me por lo que me estaba llamando la atención era porque no hago goles".